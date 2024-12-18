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Posted 18 декабря, 03:54

Published 18 декабря, 03:54

Modified 18 декабря, 04:11

Updated 18 декабря, 04:11

В Омске скоро начнут строить первый платный мост через Омь за 1,6 млрд рублей

В следующем году начнется строительство платного моста, который свяжет два берега Оми

18 декабря 2024, 03:54
Фото: 1MI.

В Омске скоро начнут строить первый платный мост через Омь за 1,6 млрд рублей

На реализацию проекта потребуется около двух лет.

В 2025 году в Омске начнется строительство первого платного моста через реку Омь, который соединит берега в районе улицы 2-я Учхозная. Новый мост станет важной частью городской инфраструктуры, улучшив транспортное сообщение между различными частями города. Финансирование строительства будет осуществляться по принципу концессии: средства на проект выделит областной бюджет, а основную часть инвестирует частная компания.

Как рассказал вице-губернатор Омской области Динар Курманов в интервью «Вестям», в данный момент проект находится на стадии активного проектирования. Завершение разработки проектно-сметной документации и получение заключения экспертизы планируется к марту 2025 года, после чего начнется строительство. Ожидается, что реализация проекта займет около двух лет. Общая стоимость строительства оценивается в 1,6 млрд рублей.

По словам Курманова, проезд для автомобилей по новому мосту будет платным, но для муниципального транспорта, а также машин скорой помощи, МЧС и пожарных он останется бесплатным.

Стоит отметить, что летом этого года губернатор Омской области подписал соглашение с инвестором, в рамках которого будет построен этот платный мост. Сооружение длиной 1,2 километра значительно разгрузит центральные улицы города от тяжелых грузовиков и улучшит транспортное соединение между северным промышленным узлом и восточной частью Омска.

Напомним, концессионером проекта по строительству и эксплуатации моста через Омь станет компания «ИФР-Омь», которая будет отвечать за проектирование, строительство и дальнейшее управление этим важным объектом.

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#Диана Рязанцева#Транспорт#Омск#Инвестиции#Строительство#Бюджет#МЧС#Пожарные#Автомобилисты#Экспертиза#Динар Курманов
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