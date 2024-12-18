В следующем году начнется строительство платного моста, который свяжет два берега Оми

Как рассказал вице-губернатор Омской области Динар Курманов в интервью «Вестям», в данный момент проект находится на стадии активного проектирования. Завершение разработки проектно-сметной документации и получение заключения экспертизы планируется к марту 2025 года, после чего начнется строительство. Ожидается, что реализация проекта займет около двух лет. Общая стоимость строительства оценивается в 1,6 млрд рублей.