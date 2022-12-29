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С экс-директора «Агентства жилищного строительства» требуют почти 19 млн рублей

Сегодня, 07:00
Фото: 1MI
С бывшего руководителя бюджетного учреждения «Агентство жилищного строительства» Александра Котова хотят взыскать 18.6 млн рублей ущерба, который понес региональный бюджет.

Прокуратура проверила, как возмещается материальный ущерб после того, как региональный бюджет понес ущерб в результате преступной деятельности. Выяснилось, что в августе 2017 года руководителя бюджетного учреждения «Агентство жилищного строительства» Александра Котова осудили за превышение должностных полномочий.

Он подписывал акты приемки невыполненных строительных работ в многоэтажке на улице Мишина, которые проводило ООО «Спецэлектромонтаж» за счет средств дольщиков. Сумма ущерба составила более 18.6 млн рублей.

В дальнейшем «Агентство жилищного строительства» взыскало с подрядчика эти деньги, но компанию признали банкротом. В марте 2022 года дело о банкротстве прекратили из-за того, что не было средств для возмещения судебных расходов.

Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с бывшего директора бюджетного учреждения причиненного ущерба. Также прокуратура заявила ходатайство о наложении запрета на регистрационные действия в отношении недвижимости экс-главы ведомства, которая находится в Москве.

Зюзинский районный суд Москвы удовлетворил исковые требования. Прокуратура проконтролирует их исполнение.

#Общество#Новости#Омск#Прокуратура#Материальный ущерб#Вероника Жукова
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