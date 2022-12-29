С экс-директора «Агентства жилищного строительства» требуют почти 19 млн рублей

Прокуратура проверила, как возмещается материальный ущерб после того, как региональный бюджет понес ущерб в результате преступной деятельности. Выяснилось, что в августе 2017 года руководителя бюджетного учреждения «Агентство жилищного строительства» Александра Котова осудили за превышение должностных полномочий.
Он подписывал акты приемки невыполненных строительных работ в многоэтажке на улице Мишина, которые проводило ООО «Спецэлектромонтаж» за счет средств дольщиков. Сумма ущерба составила более 18.6 млн рублей.
В дальнейшем «Агентство жилищного строительства» взыскало с подрядчика эти деньги, но компанию признали банкротом. В марте 2022 года дело о банкротстве прекратили из-за того, что не было средств для возмещения судебных расходов.
Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с бывшего директора бюджетного учреждения причиненного ущерба. Также прокуратура заявила ходатайство о наложении запрета на регистрационные действия в отношении недвижимости экс-главы ведомства, которая находится в Москве.
Зюзинский районный суд Москвы удовлетворил исковые требования. Прокуратура проконтролирует их исполнение.