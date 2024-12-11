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Posted 11 декабря, 07:57

Published 11 декабря, 07:57

Modified 11 декабря, 07:59

Updated 11 декабря, 07:59

Иллюстрация

Сенатор Евстифеев предложил перенести «Почту России» в Омск

11 декабря 2024, 07:57
Фото: 1MI. Иллюстрация
Иван Евстифеев обратился к министру связи РФ с предложением перенести юридический адрес организации в Омскую область. Сенатор рассказал, что для «Почты России» предоставят налоговые льготы и различные меры поддержки.

Сенатор от Омской области Иван Евстифеев предложил перенести юридическую регистрацию «Почты России» в наш регион. С такой инициативой Евстифеев обратился к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву.

«Регион со своей стороны готов взять на себя все функции по развитию управления почтовой связи, продолжать модернизировать почтовые отделения, предусматривать различные меры поддержки и налоговые льготы. Эта работа уже ведется», — рассказал сенатор в своем телеграм-канале.

Согласно данным Rusprofile, юридически АО «Почта России» зарегистрирована в Москве. Генеральным директором является Михаил Волков.

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#Евгений Игишев#Бизнес#Омская область#Владимир Путин#Президент РФ#Почта России#Виталий Хоценко#Региональное развитие
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