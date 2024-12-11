Сенатор Евстифеев предложил перенести «Почту России» в Омск

Posted 11 декабря, 07:57
Published 11 декабря, 07:57
Modified 11 декабря, 07:59
Updated 11 декабря, 07:59
Сенатор от Омской области Иван Евстифеев предложил перенести юридическую регистрацию «Почты России» в наш регион. С такой инициативой Евстифеев обратился к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву.
«Регион со своей стороны готов взять на себя все функции по развитию управления почтовой связи, продолжать модернизировать почтовые отделения, предусматривать различные меры поддержки и налоговые льготы. Эта работа уже ведется», — рассказал сенатор в своем телеграм-канале.
Согласно данным Rusprofile, юридически АО «Почта России» зарегистрирована в Москве. Генеральным директором является Михаил Волков.