«Мы их выбьем»: Владимир Путин прокомментировал происходящее в Курской области

Posted 19 декабря, 09:57
Published 19 декабря, 09:57
Modified 19 декабря, 11:09
Updated 19 декабря, 11:09
В ходе прямой линии президент России рассказал, как обстоят дела в Курской области. Сейчас на территории региона идут активные боевые действия, Путин не видит никакого смысла в заходе Украины на эти земли.
«Российские военные прямо сейчас выбивают противника из Курской области, бои серьезные. При этом военного смысла нет никакого, заходить вооруженным силам Украины в Курскую область, держаться сейчас там, бросать туда свои лучшие штурмовые группы. Тем не менее это происходит. Мы совершенно точно их выбьем оттуда. По-другому быть не может», — заявил президент.
Владимир Путин также добавил, что после окончания военных действий регион будут активно восстанавливать, на это подготовлены миллиарды рублей.
«Все будет восстановлено, в этом не может быть сомнений. Будем восстанавливать и коммунальную сеть, и инфраструктуру, и объекты социального назначения. Будем восстанавливать клубы и, конечно, жилье. Будут даваться сертификаты на восстановление жилья, тем, кто хочет переехать, будем помогать. Уже сейчас на эти цели выделено 108 млрд рублей», — добавил Путин.
Напомним, что в рамках пресс-конференции президент сделал важное заявление об СВО.