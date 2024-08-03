От ипподромов до «Института наследия»: какие госкомпании могут переехать в Омск

Впервые эта тема была поднята еще в 2013 году: спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко тогда заявила, что «головной офис „Газпрома“ надо перевести в Тюмень, „Роснефть“ — в Сибирь, „Ростехнологии“ и РЖД — на Урал, „РусГидро“ — в Красноярск, „Росэнергоатом“ — в Поволжье, „Роснано“ — в Калининград». По ее мнению, это обеспечило бы «реальную дифференциацию экономической жизни». Налоговые выплаты офисов компаний пополнили бы местные бюджеты, а топ-менеджеры с их огромными зарплатами повлияли бы на местный потребительский рынок.