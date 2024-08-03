От ипподромов до «Института наследия»: какие госкомпании могут переехать в Омск

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
На днях президент Путин дал федеральному правительству поручение, которое может коснуться многих регионов страны, включая Омскую область. Министры должны до 1 октября подумать о перемещении в регионы офисов госкомпаний. «Представить предложения о поэтапном перемещении государственных корпораций, компаний с государственным участием и входящих в структуры таких корпораций и компаний головных организаций интегрированных структур из Москвы в субъекты РФ по месту осуществления их основной производственной и (или) операционной деятельности», — говорится в поручении. Особое внимание чиновники должны обратить на регионы Урала, Сибири и Дальнего Востока.
Впервые эта тема была поднята еще в 2013 году: спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко тогда заявила, что «головной офис „Газпрома“ надо перевести в Тюмень, „Роснефть“ — в Сибирь, „Ростехнологии“ и РЖД — на Урал, „РусГидро“ — в Красноярск, „Росэнергоатом“ — в Поволжье, „Роснано“ — в Калининград». По ее мнению, это обеспечило бы «реальную дифференциацию экономической жизни». Налоговые выплаты офисов компаний пополнили бы местные бюджеты, а топ-менеджеры с их огромными зарплатами повлияли бы на местный потребительский рынок.
В 2019 году Минэкономразвития подготовило «план пространственного развития регионов», который предполагал в том числе переезд ряда госкомпаний. План этот, однако, застрял на фазе обсуждений и остался теоретическим. Сейчас все выглядит достаточно серьезно, к тому же правительство получило совсем немного времени на раздумья.
Вопрос о том, может ли новация отразиться на Омской области, мы задали профессору кафедры региональной экономики и управления человеческими ресурсами ОмГУ Олегу Рою. Оказалось, что он настроен скептически.
— У нас не так уж много государственных компаний, — объяснил эксперт. — Рассчитывать на то, что какая-то из этих компаний имеет достаточно серьезные активы в Омской области, чтобы сюда переехать, вряд ли возможно…
В целом, по словам профессора, Омская область выделяется по трем экономическим направлениям, где силен госсектор: это нефтепереработка, военная промышленность и сельское хозяйство. Однако нет федеральных компаний, которые были бы особенно сильно связаны именно с омским регионом.
— Например, завод «Полет», другие предприятия ВПК типа завода Баранова тесно сотрудничают с московскими компаниями — «Салют», «Центр имени Хруничева» и другими — констатировал Рой. — Но дело в том, что московские компании достаточно диверсифицированы. У них не так много активов находится в Омске, они работают по разным направлениям и в разных регионах. Экономических оснований для их перевода в Омскую область просто нет.
Отметим, что некоторым регионам может повезти больше. Скажем, в телеграм-канале «Образ будущего» достаточно уверенно пишут о том, что компания «АЛРОСА» переедет в Якутию, «РусГидро» — в Красноярск, «Транснефть» в Приморск, «Ростех» — в Нижний Новгород. Звучат мнения о том, что офисы могут переезжать только по документам, подобно тому как прежде производства формально перемещались из регионов в Москву и Петербург.
— Вряд ли топ-менеджмент захочет переезжать в Омск, — считает Рой. — От этого не будет никакой экономической отдачи, к тому же все вопросы решаются в Москве. Зачем им покидать столицу?
На данный момент примерно 70 компаний с государственным участием осуществляют свою деятельность в Омской области, будучи прописанными в Москве и Подмосковье. При этом большинство из них имеет свои представительства и в омском регионе, и в большинстве остальных субъектов Российской Федерации. В списке есть, например, несколько «дочек» РЖД («Ведомственная охрана железнодорожного транспорта», «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту», «Федеральная пассажирская компания»), «Центральное жилищно-коммунальное управление Министерства обороны», ряд структур, связанных с сельским хозяйством: «Центр агроаналитики», «Центр оценки качества зерна», «Россельхозцентр».
Есть в Омске представительства всех крупных банков, компаний, связанных со сферой энергетики («Россети», «Системный оператор единой энергетической системы», «РЭА Минэнерго», «Связьтранснефть» и т. п.). Интересно, что у «Дирекции по инвестиционной деятельности» филиалов всего 10 — и 1 из них расположен в Омске. Здесь же находится 1 из 12 филиалов «Главного центра космической геодезии, навигации и картографии Минобороны», 1 из 6 — «Института наследия», 1 из 14 — «Федерального научного агроинженерного центра ВИМ», 1 из 20 — «Института по проектированию магистральных трубопроводов».
Среди госкомпаний, у которых нет омского представительства, есть такие, которые в принципе филиалы не создают. В их числе, например, «Росипподромы» и «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские». Вероятно, говорить о переезде в провинцию таких юрлиц вообще не приходится.
В областном правительстве не комментируют происходящее. В пресс-службе министерства экономики Городу55 ответили, что вопрос относится исключительно к сфере полномочий федерального правительства и хозяйствующих субъектов. Стоит дождаться 1 октября: возможно, готовящиеся сейчас предложения все-таки будут касаться и Омска.