gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 декабря, 13:34

Published 18 декабря, 13:34

Modified 18 декабря, 13:37

Updated 18 декабря, 13:37

Иллюстрация

«Это победа, земляки!»: Омский минздрав решил не закрывать отделение Тарской ЦРБ

18 декабря 2024, 13:34
Фото: Изображение Midjourney. Иллюстрация

Отделение Тарской ЦРБ решили не передавать Омскому диагностическому центру

Отделение не будет передано Омскому клиническому диагностическому центру, как изначально планировало министерство.

Министерство здравоохранения Омской области решило не передавать рентгенологическое отделение Тарской ЦРБ Омскому клиническому диагностическому центру. Соответствующее распоряжение появилось на сайте правительства.

«Это победа, земляки! Минздрав отменил постановление о ликвидации рентгенологического отделения Тарской ЦРБ. Спасибо всем, кто поддержал медиков — и лично, и в соцсетях. Это действительно важно для нашего города и севера региона», — написали в паблике «Тара 360».

Теперь местные жители намерены добиться от ведомства качественного оснащения отделения и своевременного ремонта оборудования.

Напомним, что за сохранение отделения боролись работники Тарской центральной районной больницы, они напрямую обращались к губернатору и публиковали видеообращения в соцсетях.

Фото: Тара 360
Хоценко отреагировал на жалобы врачей из-за реорганизации отделения в Тарской ЦРБ
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Минздрав#Медицина#Новости#Медики#ЦРБ#Отделение#Медицинское учреждение#Тарская ЦРБ#Рентгенологическое отделение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика