«Это победа, земляки!»: Омский минздрав решил не закрывать отделение Тарской ЦРБ

Posted 18 декабря, 13:34
Published 18 декабря, 13:34
Modified 18 декабря, 13:37
Updated 18 декабря, 13:37
Министерство здравоохранения Омской области решило не передавать рентгенологическое отделение Тарской ЦРБ Омскому клиническому диагностическому центру. Соответствующее распоряжение появилось на сайте правительства.
«Это победа, земляки! Минздрав отменил постановление о ликвидации рентгенологического отделения Тарской ЦРБ. Спасибо всем, кто поддержал медиков — и лично, и в соцсетях. Это действительно важно для нашего города и севера региона», — написали в паблике «Тара 360».
Теперь местные жители намерены добиться от ведомства качественного оснащения отделения и своевременного ремонта оборудования.
Напомним, что за сохранение отделения боролись работники Тарской центральной районной больницы, они напрямую обращались к губернатору и публиковали видеообращения в соцсетях.