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Posted 17 декабря, 09:09

Published 17 декабря, 09:09

Modified 17 декабря, 09:11

Updated 17 декабря, 09:11

Солнечно и морозно: стал известен прогноз в Омске в преддверии Нового года

Солнечно и морозно: стал известен прогноз в Омске в преддверии Нового года

17 декабря 2024, 09:09
Фото: 1MI.
Погода будет непредсказуема.

По данным сервиса Ventusky, в преддверии главного праздника года омичей ждут холода. Температура воздуха начнет опускаться со среды, 25 декабря. В этот день будет до — 18 градусов. В ночь на четверг, 26 декабря, столбик термометра достигнет -21 градуса. С 26 по 28 декабря синоптики прогнозируют до -16 градусов. Также будет солнечно.

Фото: Ventusky

Что касается погоды в преддверии Нового года и в ночь с 31 декабря на 1 января. Предварительно, метеорологи прогнозируют вполне комфортную температуру — будет в пределах -10… -14 градусов. Также в последний день 2024 года местами по региону обещают снег.

По Омской области ударят сибирские морозы до -32 градусов
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#Ольга Скворцова#Погода#Омск#Омская область#Синоптики#Морозы#Холода
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