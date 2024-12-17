Солнечно и морозно: стал известен прогноз в Омске в преддверии Нового года

По данным сервиса Ventusky, в преддверии главного праздника года омичей ждут холода. Температура воздуха начнет опускаться со среды, 25 декабря. В этот день будет до — 18 градусов. В ночь на четверг, 26 декабря, столбик термометра достигнет -21 градуса. С 26 по 28 декабря синоптики прогнозируют до -16 градусов. Также будет солнечно.