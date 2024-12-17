Солнечно и морозно: стал известен прогноз в Омске в преддверии Нового года

Posted 17 декабря, 09:09
Published 17 декабря, 09:09
Modified 17 декабря, 09:11
Updated 17 декабря, 09:11
По данным сервиса Ventusky, в преддверии главного праздника года омичей ждут холода. Температура воздуха начнет опускаться со среды, 25 декабря. В этот день будет до — 18 градусов. В ночь на четверг, 26 декабря, столбик термометра достигнет -21 градуса. С 26 по 28 декабря синоптики прогнозируют до -16 градусов. Также будет солнечно.
Что касается погоды в преддверии Нового года и в ночь с 31 декабря на 1 января. Предварительно, метеорологи прогнозируют вполне комфортную температуру — будет в пределах -10… -14 градусов. Также в последний день 2024 года местами по региону обещают снег.