На трассе в Омской области столкнулись внедорожник и микроавтобус: есть пострадавшие

Сегодня утром на трассе «Усть-Ишим — Вятка» произошла авария с пострадавшими. Полицейские предварительно установили, что 42-лтений водитель автомобиля УАЗ в районе 27 километра автодороги выехал на встречную полосу и врезался в ГАЗ 2705, которым управлял 29-летний мужчина.