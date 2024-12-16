На трассе в Омской области столкнулись внедорожник и микроавтобус: есть пострадавшие

Posted 16 декабря, 14:49
Published 16 декабря, 14:49
Modified 16 декабря, 14:53
Updated 16 декабря, 14:53
Сегодня утром на трассе «Усть-Ишим — Вятка» произошла авария с пострадавшими. Полицейские предварительно установили, что 42-лтений водитель автомобиля УАЗ в районе 27 километра автодороги выехал на встречную полосу и врезался в ГАЗ 2705, которым управлял 29-летний мужчина.
В результате ДТП помощь врачей понадобилась водителям обоих машин и двум пассажирам УАЗа — 43-летней женщине и двухлетнему мальчику. По факту аварии проводят проверку правоохранители.
Ранее стало известно, что экс-майор полиции Гайдамак решил обжаловать приговор по смертельному ДТП.