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Posted 16 декабря, 14:49

Published 16 декабря, 14:49

Modified 16 декабря, 14:53

Updated 16 декабря, 14:53

На трассе в Омской области столкнулись внедорожник и микроавтобус: есть пострадавшие

На трассе в Омской области столкнулись внедорожник и микроавтобус: есть пострадавшие

16 декабря 2024, 14:49
Фото: Омская полиция.
ДТП произошло на автодороге «Усть-Ишим — Вятка».

Сегодня утром на трассе «Усть-Ишим — Вятка» произошла авария с пострадавшими. Полицейские предварительно установили, что 42-лтений водитель автомобиля УАЗ в районе 27 километра автодороги выехал на встречную полосу и врезался в ГАЗ 2705, которым управлял 29-летний мужчина.

В результате ДТП помощь врачей понадобилась водителям обоих машин и двум пассажирам УАЗа — 43-летней женщине и двухлетнему мальчику. По факту аварии проводят проверку правоохранители.

Ранее стало известно, что экс-майор полиции Гайдамак решил обжаловать приговор по смертельному ДТП.

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