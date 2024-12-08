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Posted 8 декабря, 04:44

Published 8 декабря, 04:44

Modified 8 декабря, 04:46

Updated 8 декабря, 04:46

Бывший майор полиции Гайдамак решил обжаловать приговор по смертельному ДТП в Омске

Бывший майор полиции Гайдамак решил обжаловать приговор по смертельному ДТП в Омске

8 декабря 2024, 04:44
Фото: 1MI.
Апелляционная жалоба от Евгения Гайдамака поступила в Центральный районный суд Омска 3 декабря.

Экс-майор полиции Евгений Гайдамак, совершивший смертельное ДТП на омском метромосту, все-таки не согласился с вынесенным приговором и решил обжаловать решение суда.

От приговоренного к 10 годам лишения свободы Гайдамака 3 декабря 2024 года поступила апелляционная жалоба. Соответствующая информация появилась на сайте Центрального районного суда г. Омска.

Фото: Скриншот сайта Центрального районного суда г. Омска

Напомним, что приговор Евгению Гайдамаку вынесли в начале ноября. Само страшное ДТП, в котором погибли три человека, произошло еще в январе 2022 года. За совершенную аварию экс-майору полиции необходимо отсидеть 10 лет в колонии общего режима и выплатить потерпевшим компенсацию в размере 4,8 млн рублей. Подробную хронологию этого резонансного дела Город55 собрал в отдельном материале.

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#Юлия Истомина#Происшествия#ДТП#Омск#Смертельное ДТП#Суд#Жалобы#Приговор#Новости#Апелляция#Евгений Гайдамак
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