Бывший майор полиции Гайдамак решил обжаловать приговор по смертельному ДТП в Омске

Posted 8 декабря, 04:44
Published 8 декабря, 04:44
Modified 8 декабря, 04:46
Updated 8 декабря, 04:46
Экс-майор полиции Евгений Гайдамак, совершивший смертельное ДТП на омском метромосту, все-таки не согласился с вынесенным приговором и решил обжаловать решение суда.
От приговоренного к 10 годам лишения свободы Гайдамака 3 декабря 2024 года поступила апелляционная жалоба. Соответствующая информация появилась на сайте Центрального районного суда г. Омска.
Напомним, что приговор Евгению Гайдамаку вынесли в начале ноября. Само страшное ДТП, в котором погибли три человека, произошло еще в январе 2022 года. За совершенную аварию экс-майору полиции необходимо отсидеть 10 лет в колонии общего режима и выплатить потерпевшим компенсацию в размере 4,8 млн рублей. Подробную хронологию этого резонансного дела Город55 собрал в отдельном материале.