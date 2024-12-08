Бывший майор полиции Гайдамак решил обжаловать приговор по смертельному ДТП в Омске

Напомним, что приговор Евгению Гайдамаку вынесли в начале ноября. Само страшное ДТП, в котором погибли три человека, произошло еще в январе 2022 года. За совершенную аварию экс-майору полиции необходимо отсидеть 10 лет в колонии общего режима и выплатить потерпевшим компенсацию в размере 4,8 млн рублей. Подробную хронологию этого резонансного дела Город55 собрал в отдельном материале.