Жуткое ДТП произошло на трассе Тюмень — Омск: один из водителей погиб

По предварительной информации, 21-летний житель Республики Дагестан, управлявший грузовиком, выехал на «встречку» со стороны города Омска. В этот момент он и врезался в легковой автомобиль, за рулем которого сидел 47-летний житель Черногорска. Последний в итоге погиб от полученных травм, а водитель большегруза обошелся без травм.