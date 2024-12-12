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Posted 12 декабря, 07:18

Published 12 декабря, 07:18

Modified 12 декабря, 07:20

Updated 12 декабря, 07:20

На трассе Тюмень — Омск после жесткого ДТП скончался 47-летний мужчина

Жуткое ДТП произошло на трассе Тюмень — Омск: один из водителей погиб

12 декабря 2024, 07:18
Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.

На трассе Тюмень — Омск после жесткого ДТП скончался 47-летний мужчина

От легковушки, в которую врезался грузовик, практически ничего не осталось.

В пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области сообщили о последствиях аварии, произошедшей вечером 11 декабря. На 320-м км трассы Тюмень — Омск в Ишимском районе поздним вечером столкнулись большегруз «Вольво» и «Тойота Виш».

По предварительной информации, 21-летний житель Республики Дагестан, управлявший грузовиком, выехал на «встречку» со стороны города Омска. В этот момент он и врезался в легковой автомобиль, за рулем которого сидел 47-летний житель Черногорска. Последний в итоге погиб от полученных травм, а водитель большегруза обошелся без травм.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области

Сотрудниками Госавтоинспекции продолжают выясняться обстоятельства смертельного ДТП.

Напомним, ранее Город55 рассказывал, что бывший майор полиции Евгений Гайдамак решил обжаловать вынесенный ему приговор за смертельную аварию на метромосту. В начале декабря он оставил апелляционную жалобу в Центральный райсуд.

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#Юлия Истомина#Происшествия#ДТП#Омская область#Водитель#Авария#Тюменская область#Новости#Погибшие#Госавтоинспекция#Трасса Тюмень-Омск
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