Жуткое ДТП произошло на трассе Тюмень — Омск: один из водителей погиб

Posted 12 декабря, 07:18
Published 12 декабря, 07:18
Modified 12 декабря, 07:20
Updated 12 декабря, 07:20
В пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области сообщили о последствиях аварии, произошедшей вечером 11 декабря. На 320-м км трассы Тюмень — Омск в Ишимском районе поздним вечером столкнулись большегруз «Вольво» и «Тойота Виш».
По предварительной информации, 21-летний житель Республики Дагестан, управлявший грузовиком, выехал на «встречку» со стороны города Омска. В этот момент он и врезался в легковой автомобиль, за рулем которого сидел 47-летний житель Черногорска. Последний в итоге погиб от полученных травм, а водитель большегруза обошелся без травм.
Сотрудниками Госавтоинспекции продолжают выясняться обстоятельства смертельного ДТП.
Напомним, ранее Город55 рассказывал, что бывший майор полиции Евгений Гайдамак решил обжаловать вынесенный ему приговор за смертельную аварию на метромосту. В начале декабря он оставил апелляционную жалобу в Центральный райсуд.