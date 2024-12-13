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Posted 13 декабря, 07:54

Published 13 декабря, 07:54

Modified 13 декабря, 08:02

Updated 13 декабря, 08:02

В детской клинической больнице Омска №3 сменился главврач

Кадровая перестановка: в детской больнице Омска сменился главврач

13 декабря 2024, 07:54
Фото: Изображение Midjourney.

В детской клинической больнице Омска №3 сменился главврач

Пост главного врача покинула Людмила Безрукова, занимавшая эту должность с 2020 года.

В городской детской клинической больнице №3 в Нефтяниках произошли кадровые изменения. Пост главного врача покинула Людмила Безрукова, возглавлявшая учреждение с 2020 года. Исполнять обязанности руководителя теперь будет инфекционист, педиатр Ольга Бреус. Кроме того, Бреус возглавляет профсоюзную организацию.

Известно, что временный руководитель — опытный специалист с 26-летним стажем работы в медицине. В 1998 году она окончила Омскую государственную медицинскую академию, получив диплом по специальности «педиатрия». Повышение квалификации по этой же специальности она проходила дважды: в 2012 и 2020 годах.

Отметим, что пока неизвестно, чем вызвана смена руководителя.

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#Диана Рязанцева#Омск#Медицина#Главврач#Детская больница#Кадровые изменения
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