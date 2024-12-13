Кадровая перестановка: в детской больнице Омска сменился главврач

Известно, что временный руководитель — опытный специалист с 26-летним стажем работы в медицине. В 1998 году она окончила Омскую государственную медицинскую академию, получив диплом по специальности «педиатрия». Повышение квалификации по этой же специальности она проходила дважды: в 2012 и 2020 годах.