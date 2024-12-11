В Омске появится еще одна мемориальная доска с именем погибшего на СВО

Posted 11 декабря, 06:28
Published 11 декабря, 06:28
Modified 11 декабря, 06:30
Updated 11 декабря, 06:30
На очередном пленарном заседании Омского городского Совета, которое прошло сегодня, 11 декабря, речь шла в том числе и о мемориальных объектах. Депутатам предложили одобрить установку на стене одного из жилых домов на Машиностроительной улицы мемориальной доски с именем Евгения Дробота — военного, погибшего в ходе СВО.
Дробот, призванный в армию в октябре 2022 года, служил сержантом, был награжден медалями «За отвагу» и «За боевые отличия». Он погиб 26 февраля 2024 года и посмертно был награжден орденом Мужества. Его мать направила в администрацию Ленинского округа просьбу «рассмотреть вопрос об установке мемориальной доски», эту инициативу одобрили и в округе, и в топонимической комиссии.
«Установка мемориальной доски увековечит память о Е. В. Дроботе, а также будет способствовать патриотическому воспитанию молодежи», — говорится в памятной записке.
Депутаты эту идею одобрили. Доску изготовит ИП Х. У. Алмакаев, а расходы, связанные с установкой и содержанием объекта, берет на себя ЖКО «Московка».
Напомним: в городском Совете регулярно принимаются решения об установке мемориальных досок. В связи с этим в начале 2023 года озвучивалась идея о создании единой концепции для такого рода объектов.