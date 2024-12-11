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Posted 11 декабря, 06:28

Published 11 декабря, 06:28

Modified 11 декабря, 06:30

Updated 11 декабря, 06:30

Омские депутаты одобрили установку еще одной мемориальной доски

В Омске появится еще одна мемориальная доска с именем погибшего на СВО

11 декабря 2024, 06:28
Фото: 1MI.

Омские депутаты одобрили установку еще одной мемориальной доски

Такое решение принял городской Совет.

На очередном пленарном заседании Омского городского Совета, которое прошло сегодня, 11 декабря, речь шла в том числе и о мемориальных объектах. Депутатам предложили одобрить установку на стене одного из жилых домов на Машиностроительной улицы мемориальной доски с именем Евгения Дробота — военного, погибшего в ходе СВО.

Дробот, призванный в армию в октябре 2022 года, служил сержантом, был награжден медалями «За отвагу» и «За боевые отличия». Он погиб 26 февраля 2024 года и посмертно был награжден орденом Мужества. Его мать направила в администрацию Ленинского округа просьбу «рассмотреть вопрос об установке мемориальной доски», эту инициативу одобрили и в округе, и в топонимической комиссии.

«Установка мемориальной доски увековечит память о Е. В. Дроботе, а также будет способствовать патриотическому воспитанию молодежи», — говорится в памятной записке.

Депутаты эту идею одобрили. Доску изготовит ИП Х. У. Алмакаев, а расходы, связанные с установкой и содержанием объекта, берет на себя ЖКО «Московка».

Напомним: в городском Совете регулярно принимаются решения об установке мемориальных досок. В связи с этим в начале 2023 года озвучивалась идея о создании единой концепции для такого рода объектов.

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#Николай Эйхвальд#Омск#Новости#Мемориальные доски
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