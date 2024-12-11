В Омске появится еще одна мемориальная доска с именем погибшего на СВО

Дробот, призванный в армию в октябре 2022 года, служил сержантом, был награжден медалями «За отвагу» и «За боевые отличия». Он погиб 26 февраля 2024 года и посмертно был награжден орденом Мужества. Его мать направила в администрацию Ленинского округа просьбу «рассмотреть вопрос об установке мемориальной доски», эту инициативу одобрили и в округе, и в топонимической комиссии.