В Омске окончательно одобрили еще одну мемориальную доску с именем Пушницы

Posted 23 октября, 11:41
Published 23 октября, 11:41
Modified 23 октября, 11:43
Updated 23 октября, 11:43
На очередном пленарном заседании Омского городского Совета, которое прошло сегодня, 23 октября, речь шла в том числе о памятных объектах. Депутатам предложили одобрить установку мемориальной доски с именем Александра Пушницы — выдающегося спорстмена-самбиста, который трижды становился чемпионом мира, дважды побеждал на первенствах Европы и 9 раз — на первенствах СССР.
Город55 уже писал о том, что доску планируется установить на стене одного из корпусов Академии МВД, расположенного на улице Ленина. Это учебное заведение берет на себя все сопутствующие расходы. Инициатива, озвученная главой Центрального округа Амангельды Мендубаевым, получила предварительное одобрение в профильном комитете, а сегодня «за» проголосовали и участники пленарного заседания.
Напомним: в июле текущего года депутаты одобрили установку еще одной мемориальной доски с именем Пушницы. Этот объект было предложено установить на стене дома на улице Орджонкидзе, где жил спортсмен, причем расходы на изготовление и установку взял на себя бывший мэр города и бывший депутат Госдумы Виктор Шрейдер.