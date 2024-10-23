В Омске окончательно одобрили еще одну мемориальную доску с именем Пушницы

Город55 уже писал о том, что доску планируется установить на стене одного из корпусов Академии МВД, расположенного на улице Ленина. Это учебное заведение берет на себя все сопутствующие расходы. Инициатива, озвученная главой Центрального округа Амангельды Мендубаевым, получила предварительное одобрение в профильном комитете, а сегодня «за» проголосовали и участники пленарного заседания.