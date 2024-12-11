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Posted 11 декабря, 09:02

Published 11 декабря, 09:02

Modified 11 декабря, 09:04

Updated 11 декабря, 09:04

Сбер запустил для всех совершеннолетних россиян межбанковский биоэквайринг

Сбер запустил для всех совершеннолетних россиян межбанковский биоэквайринг

11 декабря 2024, 09:02
Фото: 1MI.
Реклама. ПАО Сбербанк ИНН 7707083893. erid: LjN8K64xL
До сегодняшнего дня оплата покупок улыбкой через сервис Сбер ID была доступна только клиентам Сбера.

Со среды, 11 декабря, у всех совершеннолетних граждан России появилась возможность оплачивать покупки по биометрии независимо от того, в каком банке они обслуживаются. Для использования сервиса «Оплата улыбкой» необходимо авторизоваться через сервис Сбер ID. Раньше он был доступен только клиентам Сбера.

Выбрав на экране терминала опцию «Оплата улыбкой», пользователи любого банка теперь смогут провести транзакцию за несколько секунд. При этом не придется доставить наличные, банковскую карту или телефон. Такой способ оплаты позволяет клиентам Сбера получать бонусы Спасибо, а клиентам других организаций по-прежнему будет начисляться кешбэк и все привилегии своего банка.

Для подключения опции «Оплата улыбкой» нужно выполнить следующие действия:

  • Авторизоваться через сервис «Сбер ID»;
  • Выбрать банковскую карту для оплаты;
  • Создать код безопасности (он может потребоваться для подтверждения покупок);
  • Сдать биометрию.
«Мы рады, что теперь удобство и надежность оплаты по биометрии могут оценить не только клиенты нашего банка, но и все жители страны. „Оплата улыбкой“ на данный момент — самый инновационный и самый безопасный платежный сервис. Им могут пользоваться все, независимо от модели телефона, пользования картами того или иного банка и так далее. Параллельно мы активно развиваем оплату по биометрии в метрополитене трех крупных городов России и будем дальше масштабировать этот проект», — отметил старший вице-президент, руководитель блока «Транзакционный банкинг B2C» Сбербанка Дмитрий Малых.

По словам старшего вице-президента, у сферы применения технологии большой потенциал, который не ограничивается только транзакциями. Благодаря биометрии можно точным образом идентифицировать человека, что позволит сократить использование документов для подтверждения личности на бумажных и иных физических носителях.

Напомним, что сервис «Оплата улыбкой» был запущен Сбером летом прошлого года. За это время банк успел установить около 1 млн био-терминалов в магазинах, ресторанах и других предприятиях. В 2025 году количество таких терминалов вырастет до 2 млн.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций Nº1481 от 11.08.2015.

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#Общество#Технологии#Омск#Омская область#Россия#Безопасность#Карты#Инновации#Сбербанк#Новости#Биометрия#Оплата улыбкой
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