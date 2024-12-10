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Posted 10 декабря, 14:06

Published 10 декабря, 14:06

Modified 10 декабря, 14:56

Updated 10 декабря, 14:56

Омичка примет участие в новом выпуске реалити-шоу «Богиня свиданий»

Омичка примет участие в новом выпуске реалити-шоу «Богиня свиданий»

10 декабря 2024, 14:06
Фото: «Суббота!».
28-летней Дарье Филипповой предстоит организовать оригинальное свидание для героя выпуска.

В новом выпуске реалити-шоу «Богиня свиданий» (16+) примет участие 28-летняя омичка Дарья Филиппова. Она попытается организовать лучшее свидание для героя выпуска. По правилам шоу, три девушки встретятся с потенциальным женихом, но только одна из них удостоится звания «богини свиданий».

Оценивают свидания блогеры Ида Галич, Роман Каграманов и фэшн-эксперт Даниил Грачев. Ту девушку, чье свидание понравится гостю больше остальных, ждет победа в шоу и ответное предложение от мужчины.

Выпуск с участием омичи выйдет на экраны уже сегодня, 10 декабря, в 21:00 на телеканале «Суббота!».

Напомним, что в октябре телеведущий Андрей Малахов отправил личное видеообращение 88-летней поклоннице из Омска.

Комики из Омска продолжили покорять шоу «Лига городов» на телеканале ТНТ
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости#Реалити-шоу#Телевидение#Телеканал#Шоу#Телевещание#Суббота#Богиня свиданий
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