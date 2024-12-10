Омичка примет участие в новом выпуске реалити-шоу «Богиня свиданий»

Posted 10 декабря, 14:06
Published 10 декабря, 14:06
Modified 10 декабря, 14:56
Updated 10 декабря, 14:56
В новом выпуске реалити-шоу «Богиня свиданий» (16+) примет участие 28-летняя омичка Дарья Филиппова. Она попытается организовать лучшее свидание для героя выпуска. По правилам шоу, три девушки встретятся с потенциальным женихом, но только одна из них удостоится звания «богини свиданий».
Оценивают свидания блогеры Ида Галич, Роман Каграманов и фэшн-эксперт Даниил Грачев. Ту девушку, чье свидание понравится гостю больше остальных, ждет победа в шоу и ответное предложение от мужчины.
Выпуск с участием омичи выйдет на экраны уже сегодня, 10 декабря, в 21:00 на телеканале «Суббота!».
Напомним, что в октябре телеведущий Андрей Малахов отправил личное видеообращение 88-летней поклоннице из Омска.