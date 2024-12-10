Омичка примет участие в новом выпуске реалити-шоу «Богиня свиданий»

В новом выпуске реалити-шоу «Богиня свиданий» (16+) примет участие 28-летняя омичка Дарья Филиппова. Она попытается организовать лучшее свидание для героя выпуска. По правилам шоу, три девушки встретятся с потенциальным женихом, но только одна из них удостоится звания «богини свиданий».