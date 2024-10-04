Пост в соцсетях привел к сюрпризу: Малахов обратился к 88-летней поклоннице из Омска

Пост Анастасии быстро распространился в интернете и дошел до самого Андрея Малахова. Тронутый этой историей, телеведущий решил записать видеообращение для своей пожилой зрительницы. В своем послании он выразил благодарность за преданность и поддержку, которую Валентина Николаевна оказывает его программам. Малахов пообещал продолжать радовать ее новыми выпусками.