Пост в соцсетях привел к сюрпризу: Малахов обратился к 88-летней поклоннице из Омска

Posted 4 октября, 11:40
Published 4 октября, 11:40
Modified 4 октября, 11:42
Updated 4 октября, 11:42
Телеведущий Андрей Малахов отправил видеообращение 88-летней жительнице Омска, Валентине Николаевне, которая является его преданной поклонницей. Эта история началась с публикации в запрещенной социальной сети, где внучка Валентины Николаевны, Анастасия, рассказала о значении программ Малахова в жизни ее бабушки.
Анастасия описала, как передачи Андрея Малахова стали важной частью жизни ее бабушки. Валентина Николаевна, несмотря на свой возраст, с нетерпением ждет каждого нового эфира.
Пост Анастасии быстро распространился в интернете и дошел до самого Андрея Малахова. Тронутый этой историей, телеведущий решил записать видеообращение для своей пожилой зрительницы. В своем послании он выразил благодарность за преданность и поддержку, которую Валентина Николаевна оказывает его программам. Малахов пообещал продолжать радовать ее новыми выпусками.
Напомним, что недавно в новом выпуске кулинарного шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница!» зрители могли увидеть двух участников из города Омска — 35-летнего Николая Качкова и 29-летнего Сергея Дмитриева.
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