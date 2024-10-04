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Posted 4 октября, 11:40

Published 4 октября, 11:40

Modified 4 октября, 11:42

Updated 4 октября, 11:42

Андрей Малахов отправил личное видеообращение 88-летней поклоннице из Омска

Пост в соцсетях привел к сюрпризу: Малахов обратился к 88-летней поклоннице из Омска

4 октября 2024, 11:40
Фото: 1MI

Андрей Малахов отправил личное видеообращение 88-летней поклоннице из Омска

Телеведущий Андрей Малахов записал видеообращение для своей 88-летней поклонницы из Омска, Валентины Николаевны, после того как ее внучка рассказала в соцсетях о значении его программ в жизни бабушки.

Телеведущий Андрей Малахов отправил видеообращение 88-летней жительнице Омска, Валентине Николаевне, которая является его преданной поклонницей. Эта история началась с публикации в запрещенной социальной сети, где внучка Валентины Николаевны, Анастасия, рассказала о значении программ Малахова в жизни ее бабушки.

Анастасия описала, как передачи Андрея Малахова стали важной частью жизни ее бабушки. Валентина Николаевна, несмотря на свой возраст, с нетерпением ждет каждого нового эфира.

Фото: Скриншот телеграм-канала «Инцидент Омск»

Пост Анастасии быстро распространился в интернете и дошел до самого Андрея Малахова. Тронутый этой историей, телеведущий решил записать видеообращение для своей пожилой зрительницы. В своем послании он выразил благодарность за преданность и поддержку, которую Валентина Николаевна оказывает его программам. Малахов пообещал продолжать радовать ее новыми выпусками.

Напомним, что недавно в новом выпуске кулинарного шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница!» зрители могли увидеть двух участников из города Омска — 35-летнего Николая Качкова и 29-летнего Сергея Дмитриева.

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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Социальные сети#Новости#Поддержка#Связь#Видеообращение#Программы#Аудитория
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