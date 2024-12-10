Дед Мороз Омска раскрыт: кто воплотит волшебного персонажа на главном празднике

Сергею Набокову предстоит подарить волшебство всем, кто придет на новогодний праздник в Омской крепости 27 декабря. Хотя «Дед Мороз» не имеет театрального образования, его опыт работы с аудиторией и выступления на публике в качестве диктора и организатора мероприятий делают его идеальной кандидатурой для этой роли. Ему предстоит подарить настоящую атмосферу чуда и волшебства, чтобы сделать праздник незабываемым как для детей, так и для взрослых.