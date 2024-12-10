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Posted 10 декабря, 07:02

Published 10 декабря, 07:02

Modified 10 декабря, 07:09

Updated 10 декабря, 07:09

Раскрыта личность Деда Мороза для главной елки Омска

Дед Мороз Омска раскрыт: кто воплотит волшебного персонажа на главном празднике

10 декабря 2024, 07:02
Фото: 1MI.

Раскрыта личность Деда Мороза для главной елки Омска

Сюжет
Праздник
Новым Дедом Морозом на зимнем празднике на этот раз станет человек нетворческой профессии.

В этом году особенно важным этапом стало утверждение личности, которая исполнит роль Деда Мороза на главном празднике. Интересно, что для этой роли был выбран человек, который не является профессиональным актером театра или участником творческого коллектива. Новым Дедом Морозом стал Сергей Набоков — директор ледового театра «Сибирский сказ» и диктор бюджетного учреждения «Спортивный город». Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Омска Сергей Шелест.

Сергею Набокову предстоит подарить волшебство всем, кто придет на новогодний праздник в Омской крепости 27 декабря. Хотя «Дед Мороз» не имеет театрального образования, его опыт работы с аудиторией и выступления на публике в качестве диктора и организатора мероприятий делают его идеальной кандидатурой для этой роли. Ему предстоит подарить настоящую атмосферу чуда и волшебства, чтобы сделать праздник незабываемым как для детей, так и для взрослых.

Напомним, в Омской крепости в новогоднюю ночь пройдет массовое караоке, которое начнется в 00:30. Центральным элементом праздника станет горка высотой более 25 метров в форме первой Омской крепости с подсветкой и фотозонами. А для удобства омичей власти подадут общественный транспорт, чтобы гости праздника могли комфортно вернуться домой.

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#Диана Рязанцева#Омск#Новый год#Праздник#Чудо#Волшебство
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