После новогодней ночи горожан с Омской крепости развезут автобусы

Напомним, в Омской крепости в ночь на 1 января для горожан устроят массовое караоке. Мероприятие начнется сразу после полуночи, в 00:30. Жителей и гостей города ждет насыщенная праздничная программа, которая, по словам организаторов, будет особенно яркой. Одной из новинок этого года станет главная елка Омска. Ее установят в крепости, а увидеть праздничное дерево омичи смогут уже 27 декабря. В этот день в 16:30 состоится торжественное открытие центральной новогодней площадки города.