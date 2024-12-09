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Posted 9 декабря, 08:34

Published 9 декабря, 08:34

Modified 10 декабря, 01:59

Updated 10 декабря, 01:59

После новогодней ночи горожан с Омской крепости развезут автобусы

После новогодней ночи горожан с Омской крепости развезут автобусы

9 декабря 2024, 08:34
Фото: Изображение Midjourney.
Городские власти позаботились о том, чтобы гости новогоднего праздника в Омской крепости могли удобно добраться домой после гуляний. Общественный транспорт будет организован специально для развоза омичей.

Автобусы будут ждать пассажиров на Соборной площади. На центр города транспорт начнет подъезжать примерно к двум часам ночи. Для удобства горожан на территории крепости будут делать объявления о подходе того или иного маршрута, чтобы желающие смогли без спешки найти нужный автобус. Об этом сообщил во время пресс-конференции, посвященной подготовке к празднику

Дополнительно продлили работу инфраструктуры: киоски с горячим питанием и напитками, а также туалеты будут открыты до трех часов ночи.

Напомним, в Омской крепости в ночь на 1 января для горожан устроят массовое караоке. Мероприятие начнется сразу после полуночи, в 00:30. Жителей и гостей города ждет насыщенная праздничная программа, которая, по словам организаторов, будет особенно яркой. Одной из новинок этого года станет главная елка Омска. Ее установят в крепости, а увидеть праздничное дерево омичи смогут уже 27 декабря. В этот день в 16:30 состоится торжественное открытие центральной новогодней площадки города.

Караоке и новая елка: Омскую крепость активно готовят к зимним праздникам
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#Диана Рязанцева#Омск#Торжественное открытие#Соборная площадь#Автобусы#Елка#Городская инфраструктура#Караоке#Новогодний праздник#Праздничная программа
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