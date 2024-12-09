После новогодней ночи горожан с Омской крепости развезут автобусы

Posted 9 декабря, 08:34
Published 9 декабря, 08:34
Modified 10 декабря, 01:59
Updated 10 декабря, 01:59
Автобусы будут ждать пассажиров на Соборной площади. На центр города транспорт начнет подъезжать примерно к двум часам ночи. Для удобства горожан на территории крепости будут делать объявления о подходе того или иного маршрута, чтобы желающие смогли без спешки найти нужный автобус. Об этом сообщил во время пресс-конференции, посвященной подготовке к празднику
Дополнительно продлили работу инфраструктуры: киоски с горячим питанием и напитками, а также туалеты будут открыты до трех часов ночи.
Напомним, в Омской крепости в ночь на 1 января для горожан устроят массовое караоке. Мероприятие начнется сразу после полуночи, в 00:30. Жителей и гостей города ждет насыщенная праздничная программа, которая, по словам организаторов, будет особенно яркой. Одной из новинок этого года станет главная елка Омска. Ее установят в крепости, а увидеть праздничное дерево омичи смогут уже 27 декабря. В этот день в 16:30 состоится торжественное открытие центральной новогодней площадки города.