Зимнее преображение Омской крепости: как теперь выглядит исторический парк

В парке уже установили яркие световые конструкции, выполненные в виде букв и цифр. Кроме того, мастера по работе с льдом уже начали заливку основания для новогодней горки и ската в центре площади. В начале декабря специалисты приступят к нарезке льда, чтобы сформировать саму горку.