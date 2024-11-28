gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 ноября, 08:04

Published 28 ноября, 08:04

Modified 28 ноября, 08:06

Updated 28 ноября, 08:06

Омскую крепость продолжают украшать к Новому году

Зимнее преображение Омской крепости: как теперь выглядит исторический парк

28 ноября 2024, 08:04
Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста.

Омскую крепость продолжают украшать к Новому году

Городские власти активно готовят исторический парк «Омская крепость» к зимним праздникам.

В преддверии зимних праздников городские власти активно занимаются украшением и подготовкой праздничных локаций. Мэр города сообщил в своем телеграм-канале о ходе работ в историческом парке «Омская крепость».

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста

В парке уже установили яркие световые конструкции, выполненные в виде букв и цифр. Кроме того, мастера по работе с льдом уже начали заливку основания для новогодней горки и ската в центре площади. В начале декабря специалисты приступят к нарезке льда, чтобы сформировать саму горку.

Напомним, что ранее Город55 уже упоминал о подготовке к строительству ледяных горок в «Омской крепости». Как и в предыдущие годы, за создание зимних развлечений отвечает компания «Ландшафт-Омск».

В Омской крепости появится 25-метровая ледяная горка
Узнать подробнее
#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Парк#Новости#Украшение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика