Зимнее преображение Омской крепости: как теперь выглядит исторический парк

Posted 28 ноября, 08:04
Published 28 ноября, 08:04
Modified 28 ноября, 08:06
Updated 28 ноября, 08:06
В преддверии зимних праздников городские власти активно занимаются украшением и подготовкой праздничных локаций. Мэр города сообщил в своем телеграм-канале о ходе работ в историческом парке «Омская крепость».
В парке уже установили яркие световые конструкции, выполненные в виде букв и цифр. Кроме того, мастера по работе с льдом уже начали заливку основания для новогодней горки и ската в центре площади. В начале декабря специалисты приступят к нарезке льда, чтобы сформировать саму горку.
Напомним, что ранее Город55 уже упоминал о подготовке к строительству ледяных горок в «Омской крепости». Как и в предыдущие годы, за создание зимних развлечений отвечает компания «Ландшафт-Омск».