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Posted 6 декабря, 08:29

Published 6 декабря, 08:29

Modified 6 декабря, 09:22

Updated 6 декабря, 09:22

Омич добился небольшой компенсации из-за недостоверного диагноза ВИЧ

Разлад в семье и нравственные переживания: омичу поставили неправильный диагноз ВИЧ

6 декабря 2024, 08:29
Фото: 1MI.

Омич добился небольшой компенсации из-за недостоверного диагноза ВИЧ

Неожиданный звонок с просьбой срочно посетить СПИД центр поступил мужчине в январе 2024 года.

Омичу удалось отсудить себе компенсацию за причиненный моральный вред из-за недостоверного диагноза ВИЧ-инфекции. Подробностями дела поделились в пресс-службе Омского областного суда.

В январе 2024-го омичу поступил звонок от женщины, представившейся сотрудницей БСМП №1 и сообщение с просьбой срочно прийти в СПИД центр. Там ему дали направление для уточнения диагноза, по результатам этого анализа ВИЧ у мужчины все-таки не подтвердился.

В минздраве провели проверку, и оказалось, что в «дело» закралась ошибка. Еще летом 2023 года на скорой в БСМП №1 доставили мужчину без сознания и без документов при себе. Врачи ориентировались на фамилию и имя, указанные в сопроводительном письме. С этими данными и передали анализ крови пациента на ВИЧ. Очнувшись, омич назвал медикам свою настоящую фамилию и дату рождения. К истцу он никакого отношения не имел, но вот образцы крови «маркировали» его фамилией. Сложившаяся ситуация и ожидание результатов анализа для истца оказались мучительными: все эти дни омич много переживал, и у него случился разлад в семье.

В суде первой инстанции встали на сторону истца и признали обоснованным требование о выплате моральной компенсации, ведь неправильный диагноз поставили именно из-за поступления «на исследование не принадлежащего ему образца крови». Истцу должны выплатить 30 тысяч рублей в качестве компенсации. Омский областной суд оставил это решение без изменения.

Ранее, напомним, Город55 рассказывал про главные мифы о ВИЧ и СПИДе. О них можно узнать в нашем материале.

Главное коварство — отсутствие симптомов. Омский врач развеяла мифы о ВИЧ и СПИДе
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#Юлия Истомина#Омск#Суд#Медицина#Компенсация#Новости#ВИЧ-инфекция#Заболеваемость
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