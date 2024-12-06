Разлад в семье и нравственные переживания: омичу поставили неправильный диагноз ВИЧ

Posted 6 декабря, 08:29
Published 6 декабря, 08:29
Modified 6 декабря, 09:22
Updated 6 декабря, 09:22
Омичу удалось отсудить себе компенсацию за причиненный моральный вред из-за недостоверного диагноза ВИЧ-инфекции. Подробностями дела поделились в пресс-службе Омского областного суда.
В январе 2024-го омичу поступил звонок от женщины, представившейся сотрудницей БСМП №1 и сообщение с просьбой срочно прийти в СПИД центр. Там ему дали направление для уточнения диагноза, по результатам этого анализа ВИЧ у мужчины все-таки не подтвердился.
В минздраве провели проверку, и оказалось, что в «дело» закралась ошибка. Еще летом 2023 года на скорой в БСМП №1 доставили мужчину без сознания и без документов при себе. Врачи ориентировались на фамилию и имя, указанные в сопроводительном письме. С этими данными и передали анализ крови пациента на ВИЧ. Очнувшись, омич назвал медикам свою настоящую фамилию и дату рождения. К истцу он никакого отношения не имел, но вот образцы крови «маркировали» его фамилией. Сложившаяся ситуация и ожидание результатов анализа для истца оказались мучительными: все эти дни омич много переживал, и у него случился разлад в семье.
В суде первой инстанции встали на сторону истца и признали обоснованным требование о выплате моральной компенсации, ведь неправильный диагноз поставили именно из-за поступления «на исследование не принадлежащего ему образца крови». Истцу должны выплатить 30 тысяч рублей в качестве компенсации. Омский областной суд оставил это решение без изменения.
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