Разлад в семье и нравственные переживания: омичу поставили неправильный диагноз ВИЧ

В минздраве провели проверку, и оказалось, что в «дело» закралась ошибка. Еще летом 2023 года на скорой в БСМП №1 доставили мужчину без сознания и без документов при себе. Врачи ориентировались на фамилию и имя, указанные в сопроводительном письме. С этими данными и передали анализ крови пациента на ВИЧ. Очнувшись, омич назвал медикам свою настоящую фамилию и дату рождения. К истцу он никакого отношения не имел, но вот образцы крови «маркировали» его фамилией. Сложившаяся ситуация и ожидание результатов анализа для истца оказались мучительными: все эти дни омич много переживал, и у него случился разлад в семье.