Главное коварство — отсутствие симптомов. Омский врач развеяла мифы о ВИЧ и СПИДе

Сегодня, 1 декабря, во всем мире отмечают День борьбы со СПИДом. Вирус иммунодефицита человека с момента выявления первых пациентов называли чумой ΧΧ века. Теперь же инфекция из разряда смертельных заболеваний перешла в разряд хронических и контролируемых. Но вокруг ВИЧ в обществе сложились мифы и стереотипы. Их развеяла врач-эпидемиолог омского СПИД-Центра Ксения Луговина.