gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 декабря, 03:00

Published 1 декабря, 03:00

Modified 1 декабря, 03:00

Updated 1 декабря, 03:00

Омский эпидемиолог развеяла мифы о ВИЧ и СПИДе

Главное коварство — отсутствие симптомов. Омский врач развеяла мифы о ВИЧ и СПИДе

1 декабря 2024, 03:00
Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru.

Омский эпидемиолог развеяла мифы о ВИЧ и СПИДе

Когда-то инфекцию называли чумой ΧΧ века, сейчас течение болезни научились контролировать. Врач-эпидемиолог Ксения Луговина рассказала о способах передачи вируса иммунодефицита, лечении и профилактике.

Сегодня, 1 декабря, во всем мире отмечают День борьбы со СПИДом. Вирус иммунодефицита человека с момента выявления первых пациентов называли чумой ΧΧ века. Теперь же инфекция из разряда смертельных заболеваний перешла в разряд хронических и контролируемых. Но вокруг ВИЧ в обществе сложились мифы и стереотипы. Их развеяла врач-эпидемиолог омского СПИД-Центра Ксения Луговина.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Что такое ВИЧ и СПИД. В чем разница

Прежде чем развеивать мифы, разберемся, что же такое ВИЧ и СПИД.

«Вирус иммунодефицита человека поражает иммунную систему человека. Если инфекция не подавляется, то со временем иммунитет перестает нормально работать и появляется синдром приобретенного иммунодефицита. СПИДом заразиться нельзя, ВИЧ-инфекцией — можно. Понятия разные, а инфекция одна».

Как у любой инфекции, у ВИЧ есть инкубационный период.

«Это называется периодом серонегативного окна. В среднем он длится 3—6 месяцев. Это период, когда человек уже заразился, но при этом анализ на антитела отрицательный. Коварство ВИЧ — это отсутствие симптомов. Острый ВИЧ похож на грипп и простудные заболевания: повышение температуры, головная боль, увеличение лимфатических узлов. У кого-то могут проявляться в виде расстройств желудочно-кишечного тракта, могут спутать с отравлением».

Симптомы стертые, но если они появляются достаточно часто и без причин, то врач рекомендует на всякий случай сдать анализ на ВИЧ.

Сдать тест на ВИЧ можно также в передвижных лабораторияхСдать тест на ВИЧ можно также в передвижных лабораториях
Сдать тест на ВИЧ можно также в передвижных лабораториях. Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru

Миф: можно заразиться, находясь рядом с ВИЧ-инфицированным

«Заразиться можно тремя способами: инъекционный, половой путь, вертикальный — от матери к ребенку. Никаких других вариантов заражения не существует. От матери к ребенку ВИЧ передает очень редко — менее 1% случаев. Есть препараты, которые дают во время беременности, во время родов. Также есть препараты для новорожденных. И нельзя кормить ребенка грудью».

Миф: ВИЧ — это смертельный приговор

Смертельной может стать любая болезнь, если ее не лечить, говорят доктора.

«ВИЧ — это инфекция контролируемая. Люди, которые столкнулись с ВИЧ, пожизненно принимают препараты. Если человек будет находиться на терапии, то проживет полноценную прекрасную жизнь».

Также пациентам необходимо регулярно сдавать анализы.

«Анализы и терапия бесплатны для людей, которые стоят у нас на учете. Препараты подбираются с учетом индивидуальных особенностей каждого пациента».

Миф: ВИЧ могут разносить комары и москиты

«Первый момент, который работает в отношении кровососущих насекомых, — они эту кровь всасывают. В другого человека зараженную кровь не впрыскивают. Второй момент: ВИЧ — это вирус иммунодефицита человека, болеет им человек, и передать может тоже только человек. У насекомых нет тех клеток, в которых вирус может размножаться».

Риск заражения ВИЧ через медицинские приборы, принадлежности для маникюра, иглы для тату-машинок в настоящее время сведен к минимуму, говорит врач. Если манипуляции проходят в клиниках или салонах, то используются стерильные одноразовые инструменты.

Тест на ВИЧ проходит в течение 15 минутТест на ВИЧ проходит в течение 15 минут
Тест на ВИЧ проходит в течение 15 минут. Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru

Миф: ВИЧ — болезнь маргиналов. «Я в браке, мы доверяем друг другу»

В девяностые и нулевые годы основными переносчиками ВИЧ-инфекции были наркоманы. Теперь же главный путь передачи вируса — половой.

«ВИЧ перестал быть болезнью маргиналов. Я вижу пациентов, это обычные люди. Есть статистика, которая показывает, что большинство людей, состоящих у нас на учете, трудоустроены».

Есть и так называемые дискордантные пары, когда один из супругов живет с ВИЧ-инфекцией, а второй без. В этих случаях люди могут вести полноценную семейную жизнь.

«В таких случаях люди занимаются сексом так же, как и все, защищенно. В случае, если пара планирует беременность, они консультируются у инфекциониста. И партнер, не имеющий ВИЧ-инфекции, на этот период также принимает препараты. У них рождаются здоровые дети».

Эпидемиолог Ксения Луговина рассказала, что сдать анализ на ВИЧ-инфекцию можно бесплатно в любом медицинском учреждении. При желании процедура будет анонимной. Результаты анализов также отдадут только лично пациенту.

Также Город55 провел прямой эфир с эпидемиологом Ксенией Луговиной. Прикрепляем видео трансляции:

Ранее Город55 рассказывал, как живут пациенты с положительным ВИЧ-статусом. Историями поделились те, кто непосредственно сталкивается с болезнью каждый день.

Увидела СПИД своими глазами. Истории омичей, ежедневно сталкивающихся с ВИЧ
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Здоровье#Врачи#Профилактика#Спид#Вич#Консультация#Эпидемиология
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика