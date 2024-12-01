Главное коварство — отсутствие симптомов. Омский врач развеяла мифы о ВИЧ и СПИДе

Posted 1 декабря, 03:00
Published 1 декабря, 03:00
Modified 1 декабря, 03:00
Updated 1 декабря, 03:00
Сегодня, 1 декабря, во всем мире отмечают День борьбы со СПИДом. Вирус иммунодефицита человека с момента выявления первых пациентов называли чумой ΧΧ века. Теперь же инфекция из разряда смертельных заболеваний перешла в разряд хронических и контролируемых. Но вокруг ВИЧ в обществе сложились мифы и стереотипы. Их развеяла врач-эпидемиолог омского СПИД-Центра Ксения Луговина.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Прежде чем развеивать мифы, разберемся, что же такое ВИЧ и СПИД.
«Вирус иммунодефицита человека поражает иммунную систему человека. Если инфекция не подавляется, то со временем иммунитет перестает нормально работать и появляется синдром приобретенного иммунодефицита. СПИДом заразиться нельзя, ВИЧ-инфекцией — можно. Понятия разные, а инфекция одна».
Как у любой инфекции, у ВИЧ есть инкубационный период.
«Это называется периодом серонегативного окна. В среднем он длится 3—6 месяцев. Это период, когда человек уже заразился, но при этом анализ на антитела отрицательный. Коварство ВИЧ — это отсутствие симптомов. Острый ВИЧ похож на грипп и простудные заболевания: повышение температуры, головная боль, увеличение лимфатических узлов. У кого-то могут проявляться в виде расстройств желудочно-кишечного тракта, могут спутать с отравлением».
Симптомы стертые, но если они появляются достаточно часто и без причин, то врач рекомендует на всякий случай сдать анализ на ВИЧ.
«Заразиться можно тремя способами: инъекционный, половой путь, вертикальный — от матери к ребенку. Никаких других вариантов заражения не существует. От матери к ребенку ВИЧ передает очень редко — менее 1% случаев. Есть препараты, которые дают во время беременности, во время родов. Также есть препараты для новорожденных. И нельзя кормить ребенка грудью».
Смертельной может стать любая болезнь, если ее не лечить, говорят доктора.
«ВИЧ — это инфекция контролируемая. Люди, которые столкнулись с ВИЧ, пожизненно принимают препараты. Если человек будет находиться на терапии, то проживет полноценную прекрасную жизнь».
Также пациентам необходимо регулярно сдавать анализы.
«Анализы и терапия бесплатны для людей, которые стоят у нас на учете. Препараты подбираются с учетом индивидуальных особенностей каждого пациента».
«Первый момент, который работает в отношении кровососущих насекомых, — они эту кровь всасывают. В другого человека зараженную кровь не впрыскивают. Второй момент: ВИЧ — это вирус иммунодефицита человека, болеет им человек, и передать может тоже только человек. У насекомых нет тех клеток, в которых вирус может размножаться».
Риск заражения ВИЧ через медицинские приборы, принадлежности для маникюра, иглы для тату-машинок в настоящее время сведен к минимуму, говорит врач. Если манипуляции проходят в клиниках или салонах, то используются стерильные одноразовые инструменты.
В девяностые и нулевые годы основными переносчиками ВИЧ-инфекции были наркоманы. Теперь же главный путь передачи вируса — половой.
«ВИЧ перестал быть болезнью маргиналов. Я вижу пациентов, это обычные люди. Есть статистика, которая показывает, что большинство людей, состоящих у нас на учете, трудоустроены».
Есть и так называемые дискордантные пары, когда один из супругов живет с ВИЧ-инфекцией, а второй без. В этих случаях люди могут вести полноценную семейную жизнь.
«В таких случаях люди занимаются сексом так же, как и все, защищенно. В случае, если пара планирует беременность, они консультируются у инфекциониста. И партнер, не имеющий ВИЧ-инфекции, на этот период также принимает препараты. У них рождаются здоровые дети».
Эпидемиолог Ксения Луговина рассказала, что сдать анализ на ВИЧ-инфекцию можно бесплатно в любом медицинском учреждении. При желании процедура будет анонимной. Результаты анализов также отдадут только лично пациенту.
Также Город55 провел прямой эфир с эпидемиологом Ксенией Луговиной. Прикрепляем видео трансляции:
Ранее Город55 рассказывал, как живут пациенты с положительным ВИЧ-статусом. Историями поделились те, кто непосредственно сталкивается с болезнью каждый день.