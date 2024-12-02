В Омске из-за пробок на мосту 60-летия ВЛСМ изменили режим левобережных светофоров

Posted 2 декабря, 14:16
Published 2 декабря, 14:16
Modified 2 декабря, 14:20
Updated 2 декабря, 14:20
В омском департаменте транспорта горожан предупредили, что из-за ремонта моста им. 60-летия ВЛКСМ на ряде улиц Левого берега изменилась схема работы светофоров. На прошлой неделе режим поменяли сразу на трех объектах: ул. 70 лет Октября — ул. Дмитриева, ул. Ватутина — ул. Дмитриева и ул. Конева — ул. 3-я Енисейская, а сегодня — на пересечении улиц Лукашевича — Комарова и Перелета — Степанца.
В дептрансе уверены, что такие изменения смогут разгрузить проблемные участки в часы-пик. Завтра планируется скорректировать работу светофоров еще на трех участках: на пересечении ул. Перелета — просп. Комарова, 70 лет Октября — Дмитриева, Красный Путь — Фрунзе. Возможно, изменения пойдут дальше и достигнут центральных улиц. В планах у администрации работа со светофором на перекрестке Красный Путь — Кемеровская.
Ранее Город55 рассказывал о ситуации на омских дорогах в час-пик.