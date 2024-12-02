В Омске из-за пробок на мосту 60-летия ВЛСМ изменили режим левобережных светофоров

В дептрансе уверены, что такие изменения смогут разгрузить проблемные участки в часы-пик. Завтра планируется скорректировать работу светофоров еще на трех участках: на пересечении ул. Перелета — просп. Комарова, 70 лет Октября — Дмитриева, Красный Путь — Фрунзе. Возможно, изменения пойдут дальше и достигнут центральных улиц. В планах у администрации работа со светофором на перекрестке Красный Путь — Кемеровская.