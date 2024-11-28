Омская прокуратура обратилась с иском к застройщику заброшенной гостиницы

В результате проверки выяснили, что еще в 2006 году одному предпринимателю предоставили в аренду земельный участок в Советском округе с целью постройки гостиничного комплекса. Тем не менее, несмотря на то что прошло много времени, проект до сегодняшнего дня не завершили. На участке по-прежнему лишь котлован с недостроенным фундаментом. Причиной особого беспокойства является то, что к недостроенному объекту нет ограниченного доступа.