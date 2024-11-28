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Posted 28 ноября, 13:05

Published 28 ноября, 13:05

Modified 28 ноября, 13:07

Updated 28 ноября, 13:07

Омская прокуратура обратилась с иском к застройщику заброшенной гостиницы

Омская прокуратура обратилась с иском к застройщику заброшенной гостиницы

28 ноября 2024, 13:05
Фото: 1MI.
Многолетний долгострой в Советском округе стал предметом судебного разбирательства.

Прокуратура Омской области провела проверку на соблюдение норм земельного законодательства и обнаружила серьезные проблемы в работе местных органов самоуправления. Они касаются управления земельными ресурсами и муниципальной собственностью.

В результате проверки выяснили, что еще в 2006 году одному предпринимателю предоставили в аренду земельный участок в Советском округе с целью постройки гостиничного комплекса. Тем не менее, несмотря на то что прошло много времени, проект до сегодняшнего дня не завершили. На участке по-прежнему лишь котлован с недостроенным фундаментом. Причиной особого беспокойства является то, что к недостроенному объекту нет ограниченного доступа.

Ранее заместитель прокурора Омской области уже поднимал вопрос о данных нарушениях и направил официальное обращение к мэру с требованиями принять меры для устранения ситуации. В ответ на это муниципальные власти решили подать иск в суд против владельца земельного участка, чтобы вернуть его и выставить на продажу на публичных торгах.

В настоящее время иск от администрации города находится на рассмотрении в судебной инстанции. Кроме того, одного из сотрудников администрации привлекли к дисциплинарной ответственности за плохую работу в области земельного контроля.

Напомним, что ранее прокуратура проверила дороги в Большеречье и обнаружила серьезные проблемы с их состоянием. Администрация не приняла необходимых мер, поэтому правоохранительные органы обратились в суд с требованием исправления ситуации.

Дороги под контролем: омский суд обязал администрацию улучшить дороги в Большеречье
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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Прокуратура#Нарушения#Суд#Безопасность#Жители#Администрация#Новости#Требования#Дисциплинарная ответственность
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