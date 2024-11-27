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Posted 27 ноября, 06:02

Published 27 ноября, 06:02

Modified 27 ноября, 06:04

Updated 27 ноября, 06:04

Омская прокуратура взяла под контроль ремонт дорог в Большеречье

Дороги под контролем: омский суд обязал администрацию улучшить дороги в Большеречье

27 ноября 2024, 06:02
Фото: 1MI.

Омская прокуратура взяла под контроль ремонт дорог в Большеречье

В результате прокурорской проверки в Большеречье выявили нарушения правил эксплуатации. Несмотря на досудебные меры, администрация не предприняла нужных шагов, в связи с чем прокуратура подала иск и добилась решения суда об исправлении ситуации.

Прокуратура Большереченского района Омской области провела проверку и обнаружила серьезные проблемы с безопасностью на дорогах в Большеречье. Особое внимание уделили улицам Трудовая, Магистральная и Майская, где дороги в плохом состоянии.

Проверка выявила, что на этих улицах не соблюдаются основные правила эксплуатации дорог. Хотя прокуратура предприняла досудебные меры для исправления нарушений, администрация Большереченского городского поселения ничего не сделала для решения проблемы. В результате прокуратура подала иск в суд, требуя от местных властей исправить состояние дорог.

Фото: Прокуратура Омской области

Суд рассмотрел материалы дела и полностью удовлетворил требования прокуратуры, обязав администрацию муниципалитета улучшить дорожную инфраструктуру. Прокуратура взяла на контроль исполнение судебного акта.

Напомним, что с 25 ноября до конца декабря перекроют дорогу на 1-й Затонской улице из-за прокладки трубопровода к новым домам.

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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Прокуратура#Ремонт дорог#Суд#Новости#Проверка прокуратуры#Омские дороги
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