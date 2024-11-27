Дороги под контролем: омский суд обязал администрацию улучшить дороги в Большеречье

Проверка выявила, что на этих улицах не соблюдаются основные правила эксплуатации дорог. Хотя прокуратура предприняла досудебные меры для исправления нарушений, администрация Большереченского городского поселения ничего не сделала для решения проблемы. В результате прокуратура подала иск в суд, требуя от местных властей исправить состояние дорог.