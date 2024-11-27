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Posted 27 ноября, 06:40

Published 27 ноября, 06:40

Modified 27 ноября, 06:43

Updated 27 ноября, 06:43

Омский суд повторно вынес приговор главе Знаменского района за драку

Омский суд повторно вынес приговор главе Знаменского района за драку

27 ноября 2024, 06:40
Фото: Изображение Midjourney.
Сергея Максимова признали виновным в нанесении телесных повреждений своему коллеге. Его приговорили к штрафу и компенсации морального вреда. Конфликт, начавшийся из-за проблем с водоснабжением, привел к повторному судебному процессу.

Судебный процесс против главы администрации Знаменского района Омской области Сергея Максимова подошел к завершению. В результате разбирательства его снова признали виновным в причинении легких телесных повреждений начальнику Знаменского поселения. Суд решил назначить ему штраф в размере 20 тысяч рублей и обязал выплатить 100 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный вред.

События, приведшие к этому решению, развивались в январе прошлого года, когда в деревне Киселево произошла драка. Конфликт между двумя чиновниками, вызванный проблемами с водоснабжением, вышел из-под контроля, и Сергей Максимов нанес несколько ударов начальнику поселения.

Стоит отметить, что это не первое судебное решение по данному делу. В апреле Максимова уже признали виновным и он получил штраф в размере 10 тысяч. Кроме того, его отстранили от руководящей деятельности на год.

Напомним, что ранее омскую строительную компанию оштрафовали на 500 тысяч рублей за попытку подкупа бывшего начальника Госстройнадзора. Прокуратура выявила, что фирма предложила взятку в виде бетона для упрощения приемки работ.

Полмиллиона за бетон: омской строительной компании назначили штраф за попытку подкупа
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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Суд#Приговор#Штраф#Новости#Конфликт#Моральный вред#Моральный ущерб
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