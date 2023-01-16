Не поделили воду. Стали известны подробности драки омских чиновников

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
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Updated Сегодня, 12:46
Сегодня в сообществе омского отделения ЛДПР во «ВКонтакте» появилась информация о драке, произошедшей между главой Знаменского района Сергеем Максимовым и главой Знаменского поселения Геннадием Андреевым. Конфликт разгорелся 13 января, в д. Киселево, где чиновники собрались, чтобы обсудить благоустройство территории около строящейся церкви.
Главе района, в том числе, задали вопрос о ремонте водонапорной башни. В деревне к тому моменту 4 дня не было воды. Глава района перенаправил вопрос главе поселения, но по договору обеспечением водой должна была заниматься МУП «Знаменское ЖКХ», которое в ведении у главы района — Сергея Максимова, как поясняют на странице регионального отделения ЛДПР.
Чиновники не смогли договориться, в чьей же зоне ответственности отсутствующая в деревне вода. Спорили громко, а затем глава района Максимов бросился на главу Знаменки с кулаками. Пострадавшего 63-летнего Геннадия Андреева доставили в Знаменскую ЦРБ, а случившееся взял на контроль Следственный комитет.
Депутаты Знаменки составили обращение о досрочном прекращении полномочий главы Знаменского района. Совет Знаменского сельского поселения поддержал депутат ЛДПР Владимир Беляев:
«Поведение Сергея Викторовича — это прямое нарушение норм этики и морали, считаю, что Совет депутатов принял правильное и верное решение, такой человек не может быть руководителем района, если он не в состоянии справиться с ремонтом водонапорной башни, о чем вообще можно говорить? ЛДПР выступает за отставку Максимова Сергея Викторовича», — прокомментировал депутат произошедший конфликт.
На ситуацию отреагировал губернатор Омской области Александр Бурков. Он попросил «воздержаться от преждевременных выводов» и не рассматривать конфликт в политической плоскости.
«Считаю, не стоит рассматривать произошедшее в политической плоскости — вижу, такие попытки уже предпринимаются. Со своей стороны хочу подчеркнуть: встречи с населением — не место для выяснения личных взаимоотношений. Наши люди понимают, что сейчас, как никогда, необходимо продемонстрировать единство и сплоченность в работе на результат. Это касается и вертикали власти. Слишком много стервятников, желающих поживиться любой разобщенностью. Нажить на этом политический капитал. Такие вещи считаю недопустимыми», — отреагировал на конфликт Александр Бурков в своем телеграм-канале.
Также губернатор посоветовал омичам дождаться результатов расследования, начатого следственным комитетом, прежде чем поддаваться эмоциям. Обстоятельства инцидента изучаются. Особо отметил Александр Бурков, что поручил разобраться с водоснабжением в деревне Киселево.