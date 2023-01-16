Не поделили воду. Стали известны подробности драки омских чиновников

Главе района, в том числе, задали вопрос о ремонте водонапорной башни. В деревне к тому моменту 4 дня не было воды. Глава района перенаправил вопрос главе поселения, но по договору обеспечением водой должна была заниматься МУП «Знаменское ЖКХ», которое в ведении у главы района — Сергея Максимова, как поясняют на странице регионального отделения ЛДПР.