Омский суд наказал главу Знаменского района за драку с руководителем поселения

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
В Знаменском районе мировой суд рассмотрел уголовное дело в отношении главы района Сергея Максимова. Его судили по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью и вынесли приговор: штраф в размере 10 тысяч рублей и дисквалификация на год.
Инцидент произошел 13 января 2023 года в деревне Киселево Знаменского района во время встречи с местными жителями. Глава района Сергей Максимов и руководитель поселения Геннадий Андреев спорили о проблеме с водой в поселке. Однако страсти накалились, и спор перерос в драку. Максимов ударил оппонента, и тот попал в больницу. Делом занялся Следственный комитет.
Оказалось, что, когда пострадавший был в больнице, к нему приходили представители областного правительства и просили забрать заявление. Эти встречи привели к тому, что Андреев перенес повторный гипертонический криз. Об этом руководитель поселения рассказал «Коммерческим вестям».