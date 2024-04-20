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Сергей Максимов

Омский суд наказал главу Знаменского района за драку с руководителем поселения

20 апреля 2024, 08:59
Фото: Портал правительства Омской области
Сергей Максимов
В деревне Киселево возник конфликт между Сергеем Максимовым и Геннадием Андреевым из-за проблемы с водой в поселке. Максимов ударил Андреева, и тот попал в больницу. За это Максимову вынесли приговор в виде штрафа и дисквалификации на год.

В Знаменском районе мировой суд рассмотрел уголовное дело в отношении главы района Сергея Максимова. Его судили по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью и вынесли приговор: штраф в размере 10 тысяч рублей и дисквалификация на год.

Инцидент произошел 13 января 2023 года в деревне Киселево Знаменского района во время встречи с местными жителями. Глава района Сергей Максимов и руководитель поселения Геннадий Андреев спорили о проблеме с водой в поселке. Однако страсти накалились, и спор перерос в драку. Максимов ударил оппонента, и тот попал в больницу. Делом занялся Следственный комитет.

Оказалось, что, когда пострадавший был в больнице, к нему приходили представители областного правительства и просили забрать заявление. Эти встречи привели к тому, что Андреев перенес повторный гипертонический криз. Об этом руководитель поселения рассказал «Коммерческим вестям».

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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Следственный комитет#Избиение#Уголовное дело#Дисквалификация#Глава района#Тепловая компания#Новости#Вода#Геннадий Андреев#Сергей Максимов
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