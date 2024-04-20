Омский суд наказал главу Знаменского района за драку с руководителем поселения

Инцидент произошел 13 января 2023 года в деревне Киселево Знаменского района во время встречи с местными жителями. Глава района Сергей Максимов и руководитель поселения Геннадий Андреев спорили о проблеме с водой в поселке. Однако страсти накалились, и спор перерос в драку. Максимов ударил оппонента, и тот попал в больницу. Делом занялся Следственный комитет.