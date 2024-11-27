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Posted 27 ноября, 13:59

Published 27 ноября, 13:59

Modified 27 ноября, 13:59

Updated 27 ноября, 13:59

Омск не попал в список лучших городов России по качеству жизни

Омск не попал в список лучших городов России по качеству жизни

27 ноября 2024, 13:59
Фото: gorod55.ru.
В список городов вошли Москва, Грозный, Санкт-Петербург, Владикавказ, Владимир, Казань, Калуга, Нижний Новгород, Симферополь и Сочи.

В финансовом университете при правительстве РФ назвали десять городов с самым высоким качеством жизни в 2024 году. Омска в этом списке не оказалось, как и других городов Сибирского федерального округа.

На первом месте расположилась Москва. Вторую строчку занял Грозный, он же победил в специальной номинации «За вклад главы субъекта Федерации в развитие городов региона». Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург. Остальные семь городов получили номинации в определенных сферах, среди них:

  • Владикавказ — победитель в номинации «Безопасный город»,
  • Владимир — победитель в номинации «Новый лидер по качеству жизни»,
  • Казань — лидер по оценке качества городского хозяйства,
  • Калуга — лидер по доступности жилья,
  • Нижний Новгород — лидер по оценке доступности образования,
  • Симферополь — победитель в номинации «За преданность жителей родному городу»,
  • Сочи — лидер по качеству экологической среды.

Напомним, что недавно Омская область заняла 40 место во всероссийском рейтинге зарплат. Диапазон типовой заработной платы в регионе: 30 — 66 тысяч рублей.

Омская область опустилась на 31-е место в рейтинге приверженности ЗОЖ
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#Анастасия Баянова#Качество#Омск#Омская область#Рейтинг#Россия#Новости#Уровень жизни#Качество жизни#Индекс качества
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