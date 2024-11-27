Омск не попал в список лучших городов России по качеству жизни

Posted 27 ноября, 13:59
Published 27 ноября, 13:59
Modified 27 ноября, 13:59
Updated 27 ноября, 13:59
В финансовом университете при правительстве РФ назвали десять городов с самым высоким качеством жизни в 2024 году. Омска в этом списке не оказалось, как и других городов Сибирского федерального округа.
На первом месте расположилась Москва. Вторую строчку занял Грозный, он же победил в специальной номинации «За вклад главы субъекта Федерации в развитие городов региона». Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург. Остальные семь городов получили номинации в определенных сферах, среди них:
Напомним, что недавно Омская область заняла 40 место во всероссийском рейтинге зарплат. Диапазон типовой заработной платы в регионе: 30 — 66 тысяч рублей.