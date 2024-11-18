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Posted 18 ноября, 04:26

Published 18 ноября, 04:26

Modified 18 ноября, 04:28

Updated 18 ноября, 04:28

Зарплаты в Омской области далеки от самых высоких в России

Далеко не предел: Омская область заняла 40 место в рейтинге зарплат

18 ноября 2024, 04:26
Фото: 1MI. Зарплаты в Омской области далеки от самых высоких в России

Омская область заняла 40 место по России в рейтинге зарплат

«РИА Новости» опубликовало традиционный рейтинг российских регионов. На этот раз — по зарплатам.

В новом рейтинге издание проанализировало доходы населения в 2023 и 2024 годах. На основе этих данных стало известно, в каких регионах больше всего работников с высокой зарплатой.

Лидером списка стал Чукотский автономный округ, где доля работников с зарплатой выше 100 тысяч рублей составила 66,6%.

Согласно данным исследования, доля работающих с зарплатой более ста тысяч рублей составляет в Омской области всего 8,5%. Менее тридцати тысяч получают 25,5% трудоустроенных омичей. Диапазон типовых зарплат в регионе: 30 — 66 тысяч рублей.

Соседями Омской области по рейтингу стали Курганская область и Республика Башкортостан. В Республике Ингушетия самые низкие зарплаты, где всего 2,4% граждан имеют высокий заработок.

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#Ольга Акамова#Омск#Омская область#Рейтинг#Россия#Зарплаты#Новости#Трудоустройство#Ямало-Ненецкий автономный округ#Город55#Исследование
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