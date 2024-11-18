Далеко не предел: Омская область заняла 40 место в рейтинге зарплат

Posted 18 ноября, 04:26
Published 18 ноября, 04:26
Modified 18 ноября, 04:28
Updated 18 ноября, 04:28
В новом рейтинге издание проанализировало доходы населения в 2023 и 2024 годах. На основе этих данных стало известно, в каких регионах больше всего работников с высокой зарплатой.
Лидером списка стал Чукотский автономный округ, где доля работников с зарплатой выше 100 тысяч рублей составила 66,6%.
Согласно данным исследования, доля работающих с зарплатой более ста тысяч рублей составляет в Омской области всего 8,5%. Менее тридцати тысяч получают 25,5% трудоустроенных омичей. Диапазон типовых зарплат в регионе: 30 — 66 тысяч рублей.
Соседями Омской области по рейтингу стали Курганская область и Республика Башкортостан. В Республике Ингушетия самые низкие зарплаты, где всего 2,4% граждан имеют высокий заработок.
Раннее Город55 рассказал, кому в Омске готовы платить до полумиллиона.