На съезде «Опоры России» в Омске потратили почти миллион на питание

Posted 27 ноября, 13:02
Published 27 ноября, 13:02
Modified 27 ноября, 13:04
Updated 27 ноября, 13:04
На этой неделе Омск стал площадкой для события в мире бизнеса — съезда лидеров организации «Опора России».
Съезд проходил в течение двух дней. В связи с этим организовали кофе-брейки, как сообщает портал Госзакупок. В рамках подготовки к мероприятию предусмотрели питание около 250 участников, а также отдельное меню для 25 почетных гостей.
Меню кофе-брейков включало в себя традиционные закуски, такие как слойки с грудинкой и блины с мясом, а также пироги и напитки, тарталетки и мини-расстегаи.
Обед для участников также был разнообразным и включал в себя множество блюд, таких как шашлык, пирожные и беляши. Для группы почетных гостей организовали отдельный ланч, состоящий из грибных солений, салатов и мясных деликатесов. Общая стоимость организации питания составила 913,7 тыс. рублей.
Напомним, что ранее в Омске состоялось заседание «зеленой» комиссии. 27 ноября в администрации снова обсуждали вопросы, связанные с изменением зеленых насаждений.