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Posted 27 ноября, 13:02

Published 27 ноября, 13:02

Modified 27 ноября, 13:04

Updated 27 ноября, 13:04

На съезде «Опоры России» в Омске потратили почти миллион на питание

На съезде «Опоры России» в Омске потратили почти миллион на питание

27 ноября 2024, 13:02
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Госзакупки
В Омске прошел съезд лидеров «Опоры России», где для участников и почетных гостей организовали разнообразное питание на общую сумму 913,7 тыс. рублей

На этой неделе Омск стал площадкой для события в мире бизнеса — съезда лидеров организации «Опора России».

Съезд проходил в течение двух дней. В связи с этим организовали кофе-брейки, как сообщает портал Госзакупок. В рамках подготовки к мероприятию предусмотрели питание около 250 участников, а также отдельное меню для 25 почетных гостей.

Меню кофе-брейков включало в себя традиционные закуски, такие как слойки с грудинкой и блины с мясом, а также пироги и напитки, тарталетки и мини-расстегаи.

Обед для участников также был разнообразным и включал в себя множество блюд, таких как шашлык, пирожные и беляши. Для группы почетных гостей организовали отдельный ланч, состоящий из грибных солений, салатов и мясных деликатесов. Общая стоимость организации питания составила 913,7 тыс. рублей.

Напомним, что ранее в Омске состоялось заседание «зеленой» комиссии. 27 ноября в администрации снова обсуждали вопросы, связанные с изменением зеленых насаждений.

«Вместе с деревьями пилите меня»: в Омске прошло заседание «зеленой» комиссии
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#Екатерина Тараленко#Омск#Госзакупки#Шашлык#Заседание#Питание#Обед#Участники#Меню
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