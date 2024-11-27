«Вместе с деревьями пилите меня»: в Омске прошло заседание «зеленой» комиссии

Теоретически комиссия в таких случаях должна следить за тем, чтобы дирекция школ и детсадов не перестраховывалась, записывая в «аварийные» слишком много деревьев. Однако на сегодняшнем заседании детального обсуждения не было: все предложения образовательных учреждений объединили в 1 «пакет», который и одобрили единым голосованием. На практике деревья, чью судьбу решили сегодня, могут прожить еще несколько лет, так как денег на вырубку и обрезку в Омске не хватает. Год назад в городском Совете даже предложили ввести мораторий на обычные снос и кронирование, чтобы такие работы проводились какое-то время только вокруг школ и детсадов.