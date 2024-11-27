«Вместе с деревьями пилите меня»: в Омске прошло заседание «зеленой» комиссии

Posted 27 ноября, 10:09
Published 27 ноября, 10:09
Modified 27 ноября, 10:11
Updated 27 ноября, 10:11
Сегодня, 27 ноября, в администрации Омска снова говорили о «реконструкции зеленых насаждений». Часто именно так называют в официальных документах вырубки и обрезку деревьев, которые должна согласовывать специальная комиссия при мэрии. Она собирается раз в месяц, и сегодня состоялось очередное заседание.
В повестке было более 30 вопросов, и картина получилась очень разнообразной. Например, местному филиалу строительной компании «Брусника» понадобилось срубить 14 деревьев где-то на Левом, чтобы освободить проезд для своей техники. На проспекте Губкина в Нефтяниках более 200 деревьев, как выяснилось, мешают строительству аэрогазовой установки, на улице Крупской надо убирать кленовую поросль на 80 квадратах ради инженерных сетей и дороги к строящейся школе.
Из городских школ и детских садов поступил целый ворох заявок: местная дирекция хочет побыстрее избавиться от аварийных деревьев, которые хотя бы теоретически могут навредить детям. Это 73 дерева у детского сада №312 (улица 22 Апреля), 37 деревьев у детской школы искусств №6 (улица Богдана Хмельницкого), 36 у школы №95 (проспект Мира), 35 у гимназии №12 (улица Энтузиастов), 14 у детсада №72 (Иртышская набережная), 7 у детсада №245, целых 126 деревьев у Центра развития ребенка — детского сада №306 на улице Романенко. В каждом случае еще несколько десятков деревьев обречены на «кронирование», которое в омских условиях часто означает превращение дерева в пень — не всегда даже длинный.
Теоретически комиссия в таких случаях должна следить за тем, чтобы дирекция школ и детсадов не перестраховывалась, записывая в «аварийные» слишком много деревьев. Однако на сегодняшнем заседании детального обсуждения не было: все предложения образовательных учреждений объединили в 1 «пакет», который и одобрили единым голосованием. На практике деревья, чью судьбу решили сегодня, могут прожить еще несколько лет, так как денег на вырубку и обрезку в Омске не хватает. Год назад в городском Совете даже предложили ввести мораторий на обычные снос и кронирование, чтобы такие работы проводились какое-то время только вокруг школ и детсадов.
Стоит признать, что не каждая заявка получала столь единодушное одобрение. Например, в случае с аэрогазовой установкой на Губкина комиссия не поверила, что 126 деревьев, предложенных к вырубке, аварийные. Между тем это существенное обстоятельство: деревья оно не спасет, а вот размер компенсации может увеличить.
«На представленных фото ни одного аварийного дерева нет, — констатировал 1 из членов комиссии. — Значит, компенсация должна быть не 1 к 1, а 1 к 3…».
Учитывая отсутствие фотодоказательств, решение вопроса отложили до следующего раза. Стоит уточнить: вырубку деревьев, не являющихся аварийными, инициатор должен компенсировать посадками либо деньгами. Например, «Брусника» за 14 деревьев должна будет заплатить 1 млн 32 тысячи рублей (получается, почти 74 тысячи за каждое дерево).
В случае с «благоустройством территории» перед МКД на Мельничной, жертвой которого должны стать 6 аварийных деревьев и 20 здоровых, голос «против» прозвучал из зала.
«Насколько мешают эти клены? — спросила омичка Наталья Ли, позже представившаяся как „адвокат омских деревьев“. — В ваше понимание благоустройства зелень входит каким-то образом?».
Инициатор вырубок Сергей Кяго отвечал, что деревья мешают очень сильно: там, где сейчас растут клены, он хочет разместить спортивную площадку и поставить скамейки.
«Может быть, просто подровнять, и сносить не надо? — спросил член комиссии Рафаил Зарипов. — Просто нужно прочищать, садовничать…».
Однако автор заявки был уверен, что без вырубок не обойтись. До этого он попросил комиссию добрить только обрезку деревьев, но теперь решил добиваться сноска. Наталья Ли предложила в вырубке здоровых деревьев отказать. В этот момент глава комиссии Михаил Горчаков счел необходимым вмешаться.
«Если есть настрой спорить, оспаривать, ни к чему хорошему это не приведёт, — заявил он. — Не надо парализовывать градостроительную деятельность! Я слышал вас на прошлом заседании, я понимаю, что вы негативно оцениваете каждое решение комиссии. Это неконструктивно!».
Логику, согласно которой деревья мешают развитию города, в мэрии Омска озвучивают уже не в первый раз. Город55 уже писал о том, как в ДГХ ответили на запрос, касавшийся вырубок: по словам чиновников, в советские времена деревья в Омске «высаживались без учета коммуникаций, перспективной застройки и дальнейшего развития инфраструктуры», а потому теперь слишком часто мешают. При таком подходе любой протест против вырубок может считаться попыткой воспрепятствовать развитию города.
В итоге вырубку деревьев на Мельничной одобрили. Кроме Сергея Кяго, своего добились Пенсионный фонд, один из отделов полиции, краеведческий музей, аграрный и медицинский университеты, туберкулезный диспансер и другие. В заключение комиссия рассмотрела ряд заявок Управления дорожного хозяйства и благоустройства, предполагавших снос и обрезку деревьев в самых разных частях города. Тут снова высказалась Наталья Ли.
«Я насчет Чкаловского поселка, — начала она. — В прошлом году была обрезка деревьев на Космическом проспекте, деревья просто превратили в пни. Если я увижу, что там опять такое происходит, — вместе с деревьями пилите меня».
Насколько можно судить, на решения комиссии это заявление не повлияло. Вырубки и обрезка в Омске продолжатся.
Напомним: с начала 2024 года комиссия одобрила вырубку 10 027 деревьев, из которых аварийными были признаны только 4 059. Все остальные понадобилось спилить из-за строительства и необходимости содержать коммуникации.