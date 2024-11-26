Ремонт по-соседски: «ОмскВодоканал» прокомментировал разлив опасных отходов

Posted 26 ноября, 08:51
Published 26 ноября, 08:51
Modified 26 ноября, 08:54
Updated 26 ноября, 08:54
Как сообщили представители предприятия, поврежденный канализационный коллектор принадлежит ООО «Созвездие», и именно эта компания отвечает за его эксплуатацию. На обслуживание водоканалу этот трубопровод не передавался.
Несмотря на то, что авария произошла на сетях сторонней организации, специалисты водоканала провели обследование аварийного коллектора и выполнили ремонтные работы, чтобы минимизировать последствия. В ходе ремонта заменили поврежденный участок трубы длиной 250 метров для предотвращения дальнейший последствий разлива сточных вод.
Однако в Водоканале уточнили, что как предприятие с регулируемым тарифом они не могут самостоятельно финансировать ремонт сетей, принадлежащих сторонним организациям. Поэтому все расходы на восстановление планируется взыскать с ООО «Созвездие» через суд.
«Водоканал находится в тесном сотрудничестве с надзорными органами и оказывает им полное содействие, предоставляя все документы и пояснения по существу», — подчеркнули в пресс-службе «ОмскВодоканал».
Напомним, вчера Город55 писал о том, что прокуратура Омска подала иск против компаний АО «ОмскВодоканал» и ООО «Созвездие», требуя ликвидировать последствия аварии и отремонтировать поврежденный коллектор. Помимо иска, прокуратура возбудила уголовное дело по части 1 статьи 247 УК РФ, связанное с нарушением правил обращения с опасными отходами.