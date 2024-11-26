Ремонт по-соседски: «ОмскВодоканал» прокомментировал разлив опасных отходов

Однако в Водоканале уточнили, что как предприятие с регулируемым тарифом они не могут самостоятельно финансировать ремонт сетей, принадлежащих сторонним организациям. Поэтому все расходы на восстановление планируется взыскать с ООО «Созвездие» через суд.