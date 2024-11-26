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Posted 26 ноября, 08:51

Published 26 ноября, 08:51

Modified 26 ноября, 08:54

Updated 26 ноября, 08:54

«ОмскВодоканал» прокомментировал утечку канализационных стоков

Ремонт по-соседски: «ОмскВодоканал» прокомментировал разлив опасных отходов

26 ноября 2024, 08:51
Фото: Прокуратура Омской области.

«ОмскВодоканал» прокомментировал утечку канализационных стоков

Сегодня в «ОмскВодоканал» пояснили ситуацию с аварией в районе домов № 151 и № 157 по Красноярскому тракту.

Как сообщили представители предприятия, поврежденный канализационный коллектор принадлежит ООО «Созвездие», и именно эта компания отвечает за его эксплуатацию. На обслуживание водоканалу этот трубопровод не передавался.

Несмотря на то, что авария произошла на сетях сторонней организации, специалисты водоканала провели обследование аварийного коллектора и выполнили ремонтные работы, чтобы минимизировать последствия. В ходе ремонта заменили поврежденный участок трубы длиной 250 метров для предотвращения дальнейший последствий разлива сточных вод.

Однако в Водоканале уточнили, что как предприятие с регулируемым тарифом они не могут самостоятельно финансировать ремонт сетей, принадлежащих сторонним организациям. Поэтому все расходы на восстановление планируется взыскать с ООО «Созвездие» через суд.

«Водоканал находится в тесном сотрудничестве с надзорными органами и оказывает им полное содействие, предоставляя все документы и пояснения по существу», — подчеркнули в пресс-службе «ОмскВодоканал».

Напомним, вчера Город55 писал о том, что прокуратура Омска подала иск против компаний АО «ОмскВодоканал» и ООО «Созвездие», требуя ликвидировать последствия аварии и отремонтировать поврежденный коллектор. Помимо иска, прокуратура возбудила уголовное дело по части 1 статьи 247 УК РФ, связанное с нарушением правил обращения с опасными отходами.

В Омске опасные стоки затопили Красноярский тракт
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#Диана Рязанцева#Омск#Прокуратура#Авария#Уголовное дело#Канализация#Судебное разбирательство#ОмскВодоканал#Ремонтные работы
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