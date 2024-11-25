В Омске опасные стоки затопили Красноярский тракт

Posted 25 ноября, 06:20
Published 25 ноября, 06:20
Modified 25 ноября, 06:36
Updated 25 ноября, 06:36
В Советском районном суде рассмотрят иск, поданный прокуратурой против АО «ОмскВодоканал» и ООО «Созвездие». Он касается необходимости устранения последствий разлива канализационных стоков из хозяйственно-фекального коллектора, а также его ремонта.
В ходе проверки выяснилось, что собственник коллектора, ООО «Созвездие», проявил безответственное отношение к его содержанию. Кроме того, АО «ОмскВодоканал» ненадлежащим образом эксплуатировало объект. Это привело к обрушению трубопровода и выходу канализационных стоков на поверхность в районе домов № 151 и № 157 по Красноярскому тракту в апреле этого года.
Лабораторные исследования показали, что стоки, которые разлили, относятся к отходам IV и V классов опасности. Прокуратура Советского округа Омска обратилась в суд с требованием к АО «ОмскВодоканал» и ООО «Созвездие» устранить последствия разлива. Следующее заседание по этому делу назначили на 2 декабря.
Кроме того, по инициативе прокуратуры возбудили и расследуют уголовное дело по части 1 статьи 247 УК РФ. Оно касается обращения с опасными отходами с нарушением установленных правил.
Напомним, что ранее в Омской области возбудили уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками администрации Черлакского района.