В Омске опасные стоки затопили Красноярский тракт

В ходе проверки выяснилось, что собственник коллектора, ООО «Созвездие», проявил безответственное отношение к его содержанию. Кроме того, АО «ОмскВодоканал» ненадлежащим образом эксплуатировало объект. Это привело к обрушению трубопровода и выходу канализационных стоков на поверхность в районе домов № 151 и № 157 по Красноярскому тракту в апреле этого года.