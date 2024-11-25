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Posted 25 ноября, 06:20

Published 25 ноября, 06:20

Modified 25 ноября, 06:36

Updated 25 ноября, 06:36

В Омске утечка опасных отходов вызвала судебное разбирательство

В Омске опасные стоки затопили Красноярский тракт

25 ноября 2024, 06:20
Фото: Прокуратура Омской области.

В Омске утечка опасных отходов вызвала судебное разбирательство

Прокуратура Омска подала иск против АО «ОмскВодоканал» и ООО «Созвездие» из-за разлива канализационных стоков, требуя устранить последствия аварии и провести ремонт коллектора.

В Советском районном суде рассмотрят иск, поданный прокуратурой против АО «ОмскВодоканал» и ООО «Созвездие». Он касается необходимости устранения последствий разлива канализационных стоков из хозяйственно-фекального коллектора, а также его ремонта.

В ходе проверки выяснилось, что собственник коллектора, ООО «Созвездие», проявил безответственное отношение к его содержанию. Кроме того, АО «ОмскВодоканал» ненадлежащим образом эксплуатировало объект. Это привело к обрушению трубопровода и выходу канализационных стоков на поверхность в районе домов № 151 и № 157 по Красноярскому тракту в апреле этого года.

Фото: Прокуратура Омской области

Лабораторные исследования показали, что стоки, которые разлили, относятся к отходам IV и V классов опасности. Прокуратура Советского округа Омска обратилась в суд с требованием к АО «ОмскВодоканал» и ООО «Созвездие» устранить последствия разлива. Следующее заседание по этому делу назначили на 2 декабря.

Кроме того, по инициативе прокуратуры возбудили и расследуют уголовное дело по части 1 статьи 247 УК РФ. Оно касается обращения с опасными отходами с нарушением установленных правил.

Напомним, что ранее в Омской области возбудили уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками администрации Черлакского района.

В Омской области возбудили дело о превышении полномочий
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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Прокуратура#Суд#Иск#Уголовное дело#Канализация#Новости#Трубопровод
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