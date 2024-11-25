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Posted 25 ноября, 07:45

Published 25 ноября, 07:45

Modified 25 ноября, 07:47

Updated 25 ноября, 07:47

Спортсменка из Омска выиграла титул на турнире по ММА

Омичка стала чемпионкой мира по смешанным единоборствам

25 ноября 2024, 07:45
Фото: 1MI.

Спортсменка из Омска выиграла титул на турнире по ММА

Омичка завоевала титул чемпионки мира по смешанным единоборствам, победив в финале турнира в Ханты-Мансийске соотечественницу.

В Ханты-Мансийске состоялся крупный турнир по смешанным единоборствам, который собрал спортсменов из 35 стран мира, как сообщает «12 канал». Среди участников была и омичка Полина Балдина, представляющая клуб «Ермак». Ранее она уже добилась успеха, заняв второе место на Кубке России по ММА.

В финальном поединке в весовой категории до 61,2 кг Полина Балдина встретилась с соотечественницей Валерией Корневой. Полина одержала победу и завоевала титул чемпионки мира.

Напомним, что ранее на турнире UFC Fight Night 248 (16+) в Макао омский боец Петр Ян победил Дейвисона Фигейредо. Судьи единогласно признали его победу.

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#Екатерина Тараленко#Спорт#Омск#Омская область#Турнир#Новости#ММА
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