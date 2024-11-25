Омичка стала чемпионкой мира по смешанным единоборствам

В Ханты-Мансийске состоялся крупный турнир по смешанным единоборствам, который собрал спортсменов из 35 стран мира, как сообщает «12 канал». Среди участников была и омичка Полина Балдина, представляющая клуб «Ермак». Ранее она уже добилась успеха, заняв второе место на Кубке России по ММА.