Омичка стала чемпионкой мира по смешанным единоборствам

Posted 25 ноября, 07:45
Published 25 ноября, 07:45
Modified 25 ноября, 07:47
Updated 25 ноября, 07:47
В Ханты-Мансийске состоялся крупный турнир по смешанным единоборствам, который собрал спортсменов из 35 стран мира, как сообщает «12 канал». Среди участников была и омичка Полина Балдина, представляющая клуб «Ермак». Ранее она уже добилась успеха, заняв второе место на Кубке России по ММА.
В финальном поединке в весовой категории до 61,2 кг Полина Балдина встретилась с соотечественницей Валерией Корневой. Полина одержала победу и завоевала титул чемпионки мира.
Напомним, что ранее на турнире UFC Fight Night 248 (16+) в Макао омский боец Петр Ян победил Дейвисона Фигейредо. Судьи единогласно признали его победу.