Омский боец Петр Ян вышел победителем из боя с бразильцем Дейвисоном Фигейреду

Однако уже спустя неделю появились тревожные для фанатов ММА известия: 19 марта Петр Ян сообщил об операции — бойцу понадобилась помощь врачей из-за разрыва крестообразной связки и мениска. Восстановление, по прогнозам медиков, должно было занять порядка 9 месяцев, но новые подробности о карьере Петра Яна появились несколько раньше — в июне боец сообщил о намерении завершить карьеру после проведения всех контрактных боев.