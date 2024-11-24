Омский боец Петр Ян вышел победителем из боя с бразильцем Дейвисоном Фигейреду

Posted 24 ноября, 03:28
Published 24 ноября, 03:28
Modified 24 ноября, 03:36
Updated 24 ноября, 03:36
Как рассказали представители международного промоушена смешанных единоборств RCC, в рамках турнира UFC Fight Night 248 (16+), состоявшемся в китайском городе Макао, Петр Ян одержал безусловную победу над бразильцем Дейвисоном Фигейредо — решение судей было единогласным.
Стоит отметить, что бой, хоть и стал победным для представителя омской школы ММА, не обошелся без опасных моментов: в четвертом раунде Петр Ян «пропустил» мощный удар и оказался в нокдауне. По словам спортсмена, эффект от него чем-то напоминал фейерверки, но преодолеть «секундный потряс» удалось быстро.
Примечательно, что Дейвисон Фигейредо — тоже экс-чемпион UFC, только в наилегчайшем весе: после затянувшейся череды поражений и потери титула, для Петра Яна это уже вторая победа на новом пути за поясом — в прошлом бою его соперником стал «Кунг-фу парень» из Китая Сонг Ядонг.
Однако уже спустя неделю появились тревожные для фанатов ММА известия: 19 марта Петр Ян сообщил об операции — бойцу понадобилась помощь врачей из-за разрыва крестообразной связки и мениска. Восстановление, по прогнозам медиков, должно было занять порядка 9 месяцев, но новые подробности о карьере Петра Яна появились несколько раньше — в июне боец сообщил о намерении завершить карьеру после проведения всех контрактных боев.