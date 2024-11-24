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Posted 24 ноября, 03:28

Published 24 ноября, 03:28

Modified 24 ноября, 03:36

Updated 24 ноября, 03:36

Скриншот видео с лучшими моментами боев UFC Fight Night 248 в Макао

Омский боец Петр Ян вышел победителем из боя с бразильцем Дейвисоном Фигейреду

24 ноября 2024, 03:28
Фото: Лучшие моменты турнира UFC Макао (YouTube/UFC Eurasia). Скриншот видео с лучшими моментами боев UFC Fight Night 248 в Макао

Омский боец Петр Ян одержал победу над Дейвисоном Фигейреду

Для бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе минувший бой стал 18 победой в карьере.

Как рассказали представители международного промоушена смешанных единоборств RCC, в рамках турнира UFC Fight Night 248 (16+), состоявшемся в китайском городе Макао, Петр Ян одержал безусловную победу над бразильцем Дейвисоном Фигейредо — решение судей было единогласным.

Стоит отметить, что бой, хоть и стал победным для представителя омской школы ММА, не обошелся без опасных моментов: в четвертом раунде Петр Ян «пропустил» мощный удар и оказался в нокдауне. По словам спортсмена, эффект от него чем-то напоминал фейерверки, но преодолеть «секундный потряс» удалось быстро.

Примечательно, что Дейвисон Фигейредо — тоже экс-чемпион UFC, только в наилегчайшем весе: после затянувшейся череды поражений и потери титула, для Петра Яна это уже вторая победа на новом пути за поясом — в прошлом бою его соперником стал «Кунг-фу парень» из Китая Сонг Ядонг.

Однако уже спустя неделю появились тревожные для фанатов ММА известия: 19 марта Петр Ян сообщил об операции — бойцу понадобилась помощь врачей из-за разрыва крестообразной связки и мениска. Восстановление, по прогнозам медиков, должно было занять порядка 9 месяцев, но новые подробности о карьере Петра Яна появились несколько раньше — в июне боец сообщил о намерении завершить карьеру после проведения всех контрактных боев.

«Проигрывать не хочется». Омский боец Петр Ян объявил о возможном завершении карьеры
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#Илья Скобин#Спорт#Турнир#Китай#Новости#Петр Ян#Бой#Карьера#ММА#UFC#Дейвисон Фигейредо
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