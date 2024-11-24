Водителям придется трудно. Мэрия Омска на месяц перекроет проезд к «Зеленому острову»

Как отмечается в сообщении городской администрации, перекрытые участки снабдят временными дорожными знаками. Кроме того, представители мэрии назвали и пути возможного объезда перекрытой улицы: на период проведения работ можно воспользоваться проездом по Красному Пути и Крутому Яру, а также по 2-й Затонской и 6-й Северной улицам.