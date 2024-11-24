Водителям придется трудно. Мэрия Омска на месяц перекроет проезд к «Зеленому острову»

Posted 24 ноября, 08:42
Published 24 ноября, 08:42
Modified 24 ноября, 08:44
Updated 24 ноября, 08:44
Департамент общественной безопасности городской администрации сообщил о предстоящем введении ограничений на движение автомобилей по 1-й Затонской улице: проезд по ней будет перекрыт уже с 8:00 25 ноября.
Необходимость в ограничение движения автомобилей связана с проведением работ по прокладке трубопровода для подключения строящихся жилых домов к городским коммуникациям. В связи с этим, временные перекрытия дорог были разделены на два этапа.
Упомянутое выше перекрытие продлится с 25 ноября до 11 декабря: в течение этого периода будет недоступен отрезок улицы с перекрестка 1-й Затонской и 3-й Ледорезной, до дома №7.
Начиная с 12 декабря в силу вступят уже новые ограничения: до 29 декабря будет недоступно движение на отрезке между домами №2 и №7 на 1-й Затонской улице.
Как отмечается в сообщении городской администрации, перекрытые участки снабдят временными дорожными знаками. Кроме того, представители мэрии назвали и пути возможного объезда перекрытой улицы: на период проведения работ можно воспользоваться проездом по Красному Пути и Крутому Яру, а также по 2-й Затонской и 6-й Северной улицам.
Напомним, ранее Город55 сообщал о возобновлении движения на перекрестке бульвара Архитекторов и улицы Ватутина: несмотря на продление сроков завершения всей реконструкции бульвара, некоторые его участки уже вводят в строй — 23 ноября для движения автомобилей по указанному перекрестку было открыто две полосы.