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Posted 24 ноября, 08:42

Published 24 ноября, 08:42

Modified 24 ноября, 08:44

Updated 24 ноября, 08:44

иллюстрация

Водителям придется трудно. Мэрия Омска на месяц перекроет проезд к «Зеленому острову»

24 ноября 2024, 08:42
Фото: gorod55.ru. иллюстрация

В Омске на месяц перекроют дорогу, ведущую к «Зеленому острову»

Некоторые ограничения вступят в силу уже завтра и продлятся до конца декабря: причиной изменений в привычной навигации стала необходимость прокладки трубопровода к строящимся в этом районе жилым домам.

Департамент общественной безопасности городской администрации сообщил о предстоящем введении ограничений на движение автомобилей по 1-й Затонской улице: проезд по ней будет перекрыт уже с 8:00 25 ноября.

Необходимость в ограничение движения автомобилей связана с проведением работ по прокладке трубопровода для подключения строящихся жилых домов к городским коммуникациям. В связи с этим, временные перекрытия дорог были разделены на два этапа.

Упомянутое выше перекрытие продлится с 25 ноября до 11 декабря: в течение этого периода будет недоступен отрезок улицы с перекрестка 1-й Затонской и 3-й Ледорезной, до дома №7.

Ограничения на этом отрезке дороги продлятся до 11 декабряОграничения на этом отрезке дороги продлятся до 11 декабря
Ограничения на этом отрезке дороги продлятся до 11 декабря. Фото: 2ГИС

Начиная с 12 декабря в силу вступят уже новые ограничения: до 29 декабря будет недоступно движение на отрезке между домами №2 и №7 на 1-й Затонской улице.

На этом отрезке движение будет ограничено с 12 по 29 декабряНа этом отрезке движение будет ограничено с 12 по 29 декабря
На этом отрезке движение будет ограничено с 12 по 29 декабря. Фото: 2ГИС

Как отмечается в сообщении городской администрации, перекрытые участки снабдят временными дорожными знаками. Кроме того, представители мэрии назвали и пути возможного объезда перекрытой улицы: на период проведения работ можно воспользоваться проездом по Красному Пути и Крутому Яру, а также по 2-й Затонской и 6-й Северной улицам.

Напомним, ранее Город55 сообщал о возобновлении движения на перекрестке бульвара Архитекторов и улицы Ватутина: несмотря на продление сроков завершения всей реконструкции бульвара, некоторые его участки уже вводят в строй — 23 ноября для движения автомобилей по указанному перекрестку было открыто две полосы.

#Илья Скобин#Транспорт#Омск#Жилые дома#Новости#Муниципалитет#Дорожные ограничения
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