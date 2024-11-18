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Posted 18 ноября, 11:57

Published 18 ноября, 11:57

Modified 18 ноября, 14:11

Updated 18 ноября, 14:11

В омской администрации сообщили о сроках запуска транспорта на перекрытом мосту

Капитальный ремонт: как изменится транспортная ситуация на мосту у Телецентра в Омске

18 ноября 2024, 11:57
Фото: 1MI.

В омской администрации сообщили о сроках запуска транспорта на перекрытом мосту

С началом капитального ремонта моста имени 60-летия ВЛКСМ администрация заявила о готовности штрафовать подрядчиков в случае, если те выполнят работы некачественно.

С полуночи 24 ноября стартует капитальный ремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ. В связи с этим полностью перекроют движение по правой стороне моста. Ожидается, что движение откроется только 30 апреля 2025 года.

Администрация города сообщает, что подрядчику поручили обеспечить рабочее движение по бульвару Архитекторов на перекрестке с улицей Крупской, а также на участке от проспекта Комарова до улицы 70 лет Октября. Планируется, что к концу ноября запустят электрический транспорт на этих участках. Однако сроки открытия движения на других перекрестках и участках дороги пока не определены.

«В настоящее время подрядчику поставлена задача открыть рабочее движение на перекрестке с улицей Крупской, а также линейный участок от проспекта Комарова до улицы 70 лет Октября с запуском электрического транспорта к концу ноября», — комментируют в Администрации города.

Если подрядчик не выполнит условия контракта или нарушит сроки реконструкции дороги по бульвару Архитекторов, департамент строительства города проведет претензионную работу и применят штрафные санкции к подрядной организации.

Напомним, что ранее на 6-й Северной одобрили проект жилого комплекса «Северное сияние». Кроме того, в министерстве строительства сообщили о планах на проспекте Мира и в Амурском поселке.

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#Екатерина Тараленко#Транспорт#Омск#Омская область#Подрядчик#Департамент строительства#Новости#Ремонт моста#Электрический транспорт#Штрафные санкции
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