Капитальный ремонт: как изменится транспортная ситуация на мосту у Телецентра в Омске

Администрация города сообщает, что подрядчику поручили обеспечить рабочее движение по бульвару Архитекторов на перекрестке с улицей Крупской, а также на участке от проспекта Комарова до улицы 70 лет Октября. Планируется, что к концу ноября запустят электрический транспорт на этих участках. Однако сроки открытия движения на других перекрестках и участках дороги пока не определены.