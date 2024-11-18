Капитальный ремонт: как изменится транспортная ситуация на мосту у Телецентра в Омске

Posted 18 ноября, 11:57
Published 18 ноября, 11:57
Modified 18 ноября, 14:11
Updated 18 ноября, 14:11
С полуночи 24 ноября стартует капитальный ремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ. В связи с этим полностью перекроют движение по правой стороне моста. Ожидается, что движение откроется только 30 апреля 2025 года.
Администрация города сообщает, что подрядчику поручили обеспечить рабочее движение по бульвару Архитекторов на перекрестке с улицей Крупской, а также на участке от проспекта Комарова до улицы 70 лет Октября. Планируется, что к концу ноября запустят электрический транспорт на этих участках. Однако сроки открытия движения на других перекрестках и участках дороги пока не определены.
«В настоящее время подрядчику поставлена задача открыть рабочее движение на перекрестке с улицей Крупской, а также линейный участок от проспекта Комарова до улицы 70 лет Октября с запуском электрического транспорта к концу ноября», — комментируют в Администрации города.
Если подрядчик не выполнит условия контракта или нарушит сроки реконструкции дороги по бульвару Архитекторов, департамент строительства города проведет претензионную работу и применят штрафные санкции к подрядной организации.
Напомним, что ранее на 6-й Северной одобрили проект жилого комплекса «Северное сияние». Кроме того, в министерстве строительства сообщили о планах на проспекте Мира и в Амурском поселке.