Моторное масло за чужой счет. В Омске ищут мужчину, который рассчитался с чужой карты

Posted 23 ноября, 05:11
Published 23 ноября, 05:11
Modified 23 ноября, 05:13
Updated 23 ноября, 05:13
В омскую полицию обратилась 33-летняя местная жительница с заявлением о пропаже банковской карты. Об этом сообщили сегодня, 23 ноября, в региональном УМВД.
После того, как женщина потеряла карту, ей на телефон стали приходить сообщения о списании денег. Общий ущерб составил 2500 рублей.
Полицейские выяснили, что картой расплачивался мужчина. Он попал на запись камеры видеонаблюдения. Предполагаемый злоумышленник приобрел моторное масло в одном из магазинов в Кировском округе.
В полиции просят всех, кто узнал мужчину на видео, сообщить по телефонам: 79-37-02, 8-908-117-73-91 или 102. Конфиденциальность гарантирована.