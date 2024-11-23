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Posted 23 ноября, 05:11

Published 23 ноября, 05:11

Modified 23 ноября, 05:13

Updated 23 ноября, 05:13

Иллюстрация

Моторное масло за чужой счет. В Омске ищут мужчину, который рассчитался с чужой карты

23 ноября 2024, 05:11
Фото: 1MI. Иллюстрация

Полиция объявила в розыск омича, подозреваемого в краже денег с чужой карты

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 33-летняя местная жительница. Общий ущерб составил 2500 рублей.

В омскую полицию обратилась 33-летняя местная жительница с заявлением о пропаже банковской карты. Об этом сообщили сегодня, 23 ноября, в региональном УМВД.

После того, как женщина потеряла карту, ей на телефон стали приходить сообщения о списании денег. Общий ущерб составил 2500 рублей.

Полицейские выяснили, что картой расплачивался мужчина. Он попал на запись камеры видеонаблюдения. Предполагаемый злоумышленник приобрел моторное масло в одном из магазинов в Кировском округе.

В полиции просят всех, кто узнал мужчину на видео, сообщить по телефонам: 79-37-02, 8-908-117-73-91 или 102. Конфиденциальность гарантирована.

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