Дошли до Шелеста: мошенники выдавали себя за мэра Омска

Posted 22 ноября, 06:01
Published 22 ноября, 06:01
Modified 22 ноября, 06:03
Updated 22 ноября, 06:03
Мошенники звонят людям, представляясь сотрудниками приемной мэра города Омска, а затем отправляют на электронную почту письмо с датой и временем предполагаемой встречи.
Общение происходило через интернет-платформы для видеозвонков. Человек, приглашенный на разговор с «мэром», видит изображение, похожее на него, и ведется беседа на темы, близкие интересам собеседника. Беседа длится около получаса, и по ее завершению человеку снова звонит «сотрудник ФСБ», приглашая продолжить разговор онлайн. Далее мошенники начинают использовать знакомую схему: говорят, что судьба человека в их руках, обещают помочь перевести деньги на безопасный счет и просят не рассказывать никому о разговоре.
«Спасибо нашему уважаемому художнику Анатолию Ивановичу Коненко, который первым оказался целью мошенников, но не дал себя обмануть. Предоставленная Анатолием Ивановичем информация поступила в ведение полиции, хочу показать и вам, как выглядит мэр Омска по мнению мошенников», — написал мэр в своем телеграм-канале.
Сергей Шелест призвал всех быть внимательными и осторожными. Мэр попросил, чтобы в случае звонка от его имени люди связывались с ним напрямую или уточняли информацию в приемной, чей номер доступен для всех. Он отметил, что ежедневно омичи теряют деньги, берут кредиты и влезают в долги.
Напомним, Город55 ранее писал о новом виде мошенничества через мессенджеры.