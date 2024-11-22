Дошли до Шелеста: мошенники выдавали себя за мэра Омска

Общение происходило через интернет-платформы для видеозвонков. Человек, приглашенный на разговор с «мэром», видит изображение, похожее на него, и ведется беседа на темы, близкие интересам собеседника. Беседа длится около получаса, и по ее завершению человеку снова звонит «сотрудник ФСБ», приглашая продолжить разговор онлайн. Далее мошенники начинают использовать знакомую схему: говорят, что судьба человека в их руках, обещают помочь перевести деньги на безопасный счет и просят не рассказывать никому о разговоре.