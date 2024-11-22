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Posted 22 ноября, 06:01

Published 22 ноября, 06:01

Modified 22 ноября, 06:03

Updated 22 ноября, 06:03

В Омске мошенники от имени мэра распространяли приглашения на видеоконференции

Дошли до Шелеста: мошенники выдавали себя за мэра Омска

22 ноября 2024, 06:01
Фото: Изображение Midjourney.

В Омске мошенники от имени мэра распространяли приглашения на видеоконференции

Мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале сообщил, что в последние несколько дней от его имени рассылаются приглашения на видеоконференции.

Мошенники звонят людям, представляясь сотрудниками приемной мэра города Омска, а затем отправляют на электронную почту письмо с датой и временем предполагаемой встречи.

Общение происходило через интернет-платформы для видеозвонков. Человек, приглашенный на разговор с «мэром», видит изображение, похожее на него, и ведется беседа на темы, близкие интересам собеседника. Беседа длится около получаса, и по ее завершению человеку снова звонит «сотрудник ФСБ», приглашая продолжить разговор онлайн. Далее мошенники начинают использовать знакомую схему: говорят, что судьба человека в их руках, обещают помочь перевести деньги на безопасный счет и просят не рассказывать никому о разговоре.

«Спасибо нашему уважаемому художнику Анатолию Ивановичу Коненко, который первым оказался целью мошенников, но не дал себя обмануть. Предоставленная Анатолием Ивановичем информация поступила в ведение полиции, хочу показать и вам, как выглядит мэр Омска по мнению мошенников», — написал мэр в своем телеграм-канале.

Сергей Шелест призвал всех быть внимательными и осторожными. Мэр попросил, чтобы в случае звонка от его имени люди связывались с ним напрямую или уточняли информацию в приемной, чей номер доступен для всех. Он отметил, что ежедневно омичи теряют деньги, берут кредиты и влезают в долги.

Напомним, Город55 ранее писал о новом виде мошенничества через мессенджеры.

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#Ольга Акамова#Полиция#Омск#Мошенничество#ФСБ#Новости#Сергей Шелест#Анатолий Коненко#Мессенджеры
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