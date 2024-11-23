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Posted 23 ноября, 03:50

Published 23 ноября, 03:50

Modified 23 ноября, 03:52

Updated 23 ноября, 03:52

В музее «Искусство Омска» открылась выставка, посвященная 60-летию Егора Летова

«ГрОб-концерт». В Омске открылась выставка к 60-летию Егора Летова

23 ноября 2024, 03:50
Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru.

В музее «Искусство Омска» открылась выставка, посвященная 60-летию Егора Летова

Экспозиция состоит из 60 снимков, они сделаны омским фотографом Андреем Кудрявцевым в 1999 году на концерте «Гражданской обороны» в Новосибирске.

В пятницу, 22 ноября, в музее «Искусство Омска» открылась выставка фотографий «ГрОб-концерт» (возрастное ограничение 18+). Экспозиция состоит из 60 снимков, все они были сделаны на концерте «Гражданской обороны» в Новосибирске в 1999 году. На выставке побывал и корреспондент Города55.

Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru

Егору Летову в этом году исполнилось бы 60 лет. Однако жизнь распорядилась иначе: в 2008 году музыканта не стало. Но омичи все еще помнят своего земляка — яркую страницу городской летописи.

Все работы, представленные на выставке, сделаны омским фотографом Андреем Кудрявцевым.

Фото: Евгений Игишев. gorod55.ru

В день открытия выставки мероприятие посетили около двух сотен человек. Экспозиция будет работать в музее еще две недели.

Еще одна выставка «Про Лето-го» (возрастное ограничение 18+) официально откроется 24 ноября, но работы уже висят в зале музея «Искусство Омска». Экспозиция включает в себя серию авторских иллюстраций, где автобиографические события переплетаются с миром стихов поэта. Проект стартовал в 2019 году, с тех пор работы дополнялись и перерабатывались.

Напомним, в сентябре в Омске отметили 60-летие со дня рождения Егора Летова. В городе прошли концерты, выставки, экскурсии. А в Чкаловском поселке на доме, где жил музыкант, собираются установить памятную табличку.

«Такая долгая, счастливая жизнь». Как в Омске отметили 60-летие Егора Летова
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#Евгений Игишев#Омск#Новосибирск#Искусство#Выставка#Развлечения#Фотографии#Летов#Город55
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