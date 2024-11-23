«ГрОб-концерт». В Омске открылась выставка к 60-летию Егора Летова

Posted 23 ноября, 03:50
Published 23 ноября, 03:50
Modified 23 ноября, 03:52
Updated 23 ноября, 03:52
В пятницу, 22 ноября, в музее «Искусство Омска» открылась выставка фотографий «ГрОб-концерт» (возрастное ограничение 18+). Экспозиция состоит из 60 снимков, все они были сделаны на концерте «Гражданской обороны» в Новосибирске в 1999 году. На выставке побывал и корреспондент Города55.
Егору Летову в этом году исполнилось бы 60 лет. Однако жизнь распорядилась иначе: в 2008 году музыканта не стало. Но омичи все еще помнят своего земляка — яркую страницу городской летописи.
Все работы, представленные на выставке, сделаны омским фотографом Андреем Кудрявцевым.
В день открытия выставки мероприятие посетили около двух сотен человек. Экспозиция будет работать в музее еще две недели.
Еще одна выставка «Про Лето-го» (возрастное ограничение 18+) официально откроется 24 ноября, но работы уже висят в зале музея «Искусство Омска». Экспозиция включает в себя серию авторских иллюстраций, где автобиографические события переплетаются с миром стихов поэта. Проект стартовал в 2019 году, с тех пор работы дополнялись и перерабатывались.
Напомним, в сентябре в Омске отметили 60-летие со дня рождения Егора Летова. В городе прошли концерты, выставки, экскурсии. А в Чкаловском поселке на доме, где жил музыкант, собираются установить памятную табличку.