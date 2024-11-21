Почти четверть омичей останутся на работе в новогодние каникулы

С приближением новогодних праздников жители Омска начинают планировать, как они проведут это время. Согласно опросу SuperJob, почти 40% омичей хотят встретить Новый год в домашней обстановке. Однако, не все жители города смогут позволить себе расслабиться и отдохнуть в эти дни.