Почти четверть омичей останутся на работе в новогодние каникулы

Posted 21 ноября, 12:42
Published 21 ноября, 12:42
Modified 21 ноября, 12:44
Updated 21 ноября, 12:44
С приближением новогодних праздников жители Омска начинают планировать, как они проведут это время. Согласно опросу SuperJob, почти 40% омичей хотят встретить Новый год в домашней обстановке. Однако, не все жители города смогут позволить себе расслабиться и отдохнуть в эти дни.
Около 21% опрошенных сообщили, что будут работать в праздничные дни. Некоторые омичи, несмотря на рабочие обязательства, все же планируют провести часть каникул вне дома. Примерно 6% жителей собираются отправиться на дачу, чтобы насладиться природой и свежим воздухом. Еще 5% планируют посетить друзей или родственников.
Интересно, что лишь 3% омичей выбрали путешествия по России в качестве способа провести новогодние праздники. Среди популярных направлений — Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи и живописный Байкал.
На международные поездки решились всего 1% опрошенных, которые предпочли такие страны, как Таиланд, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Грузия и Армения.
Напомним, что в Омской области, как и в ряде других регионов России, решили не проводить новогодний салют за бюджетные средства в конце 2024 года.