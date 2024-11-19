В Омске водитель легковушки влетел в троллейбус: есть пострадавшие

Сегодня вечером на проспекте Мира случилось ДТП с участием троллейбуса, на место отправились сотрудники УМВД. Предварительно установлено, что 24-летний омич за рулем ВАЗ-2107 потерял управление в районе дома №3 по проспекту Мира и врезался в троллейбус № 67 («Поселок Солнечный — ОНПЗ»).