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Posted 19 ноября, 14:42

Published 19 ноября, 14:42

Modified 19 ноября, 14:43

Updated 19 ноября, 14:43

В Омске водитель легковушки влетел в троллейбус: есть пострадавшие

В Омске водитель легковушки влетел в троллейбус: есть пострадавшие

19 ноября 2024, 14:42
Фото: УМВД России по Омской области.
После столкновения в больницу отправились водитель легковой машины и кондуктор.

Сегодня вечером на проспекте Мира случилось ДТП с участием троллейбуса, на место отправились сотрудники УМВД. Предварительно установлено, что 24-летний омич за рулем ВАЗ-2107 потерял управление в районе дома №3 по проспекту Мира и врезался в троллейбус № 67 («Поселок Солнечный — ОНПЗ»).

В результате медицинская помощь понадобилась водителю отечественного автомобиля и 64-летней женщине-кондуктору троллейбуса, они получили травмы различной тяжести.

По факту ДТП уже началась проверка, в ходе нее будут установлены все детали аварии.

Фото: УМВД России по Омской области

Напомним, что недавно на 602-м километре трассы Тюмень-Омск случилось смертельное ДТП. В результате лобового столкновения двух легковушек погибли два пассажира, водителям и еще одному пассажиру понадобилась медицинская помощь.

Известный омский предприниматель погиб в ДТП на «трассе смерти»
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#Анастасия Баянова#ДТП#Омск#Омская область#ДТП с пострадавшими#Аварии#Авария#Новости#ДТП с троллейбусом
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