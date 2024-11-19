В Омске водитель легковушки влетел в троллейбус: есть пострадавшие

Posted 19 ноября, 14:42
Published 19 ноября, 14:42
Modified 19 ноября, 14:43
Updated 19 ноября, 14:43
Сегодня вечером на проспекте Мира случилось ДТП с участием троллейбуса, на место отправились сотрудники УМВД. Предварительно установлено, что 24-летний омич за рулем ВАЗ-2107 потерял управление в районе дома №3 по проспекту Мира и врезался в троллейбус № 67 («Поселок Солнечный — ОНПЗ»).
В результате медицинская помощь понадобилась водителю отечественного автомобиля и 64-летней женщине-кондуктору троллейбуса, они получили травмы различной тяжести.
По факту ДТП уже началась проверка, в ходе нее будут установлены все детали аварии.
Напомним, что недавно на 602-м километре трассы Тюмень-Омск случилось смертельное ДТП. В результате лобового столкновения двух легковушек погибли два пассажира, водителям и еще одному пассажиру понадобилась медицинская помощь.