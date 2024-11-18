Известный омский предприниматель погиб в ДТП на «трассе смерти»

Posted 18 ноября, 09:13
Published 18 ноября, 09:13
Modified 18 ноября, 09:15
Updated 18 ноября, 09:15
Речь идет об аварии в Любинском районе. По данным «Коммерческих вестей», погибшим оказался омич Дмитрий Мельников. Он был известным омским предпринимателем, соучредителем компании «Чистый город», занимающейся вывозом мусора, а также фирмы «Веселые колобки», которая предоставляла аттракционы в парке 30-летия ВЛКСМ.
Прощание с предпринимателем состоится 20 ноября с 13:00 до 14:00 в зале памяти (10 лет Октября, 208В).
Напомним, 17 ноября в Любинском районе на 564 километре федеральной автодороги Тюмень-Омск произошло смертельное ДТП. 55-летний водитель «УАЗ» не справился с управлением, выехал на встречку и поочередно столкнулся с двумя большегрузами. Водитель не выжил.
Трасса Тюмень-Омск известна своей аварийностью — на дороге регулярно случаются аварии со смертельным исходом. Ранее Город55 сообщал о другой аварии, которая случилась на этой трассе. В ДТП погибло два человека.