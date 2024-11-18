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Posted 18 ноября, 09:13

Published 18 ноября, 09:13

Modified 18 ноября, 09:15

Updated 18 ноября, 09:15

Известный омский предприниматель погиб в ДТП на «трассе смерти»

Известный омский предприниматель погиб в ДТП на «трассе смерти»

18 ноября 2024, 09:13
Фото: УМВД России по Омской области.
Стали известны подробности аварии на «трассе смерти» — в ДТП погиб омский предприниматель.

Речь идет об аварии в Любинском районе. По данным «Коммерческих вестей», погибшим оказался омич Дмитрий Мельников. Он был известным омским предпринимателем, соучредителем компании «Чистый город», занимающейся вывозом мусора, а также фирмы «Веселые колобки», которая предоставляла аттракционы в парке 30-летия ВЛКСМ.

Прощание с предпринимателем состоится 20 ноября с 13:00 до 14:00 в зале памяти (10 лет Октября, 208В).

Напомним, 17 ноября в Любинском районе на 564 километре федеральной автодороги Тюмень-Омск произошло смертельное ДТП. 55-летний водитель «УАЗ» не справился с управлением, выехал на встречку и поочередно столкнулся с двумя большегрузами. Водитель не выжил.

Фото: УМВД России по Омской области

Трасса Тюмень-Омск известна своей аварийностью — на дороге регулярно случаются аварии со смертельным исходом. Ранее Город55 сообщал о другой аварии, которая случилась на этой трассе. В ДТП погибло два человека.

Страшное ДТП на «трассе смерти»: погибли два человека, еще трое пострадали
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#Ольга Акамова#ДТП#Омск#Новости#Любинский район#Прощание#Трасса смерти#Дмитрий Мельников#Коммерческие вести#Город55#Большегрузы
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