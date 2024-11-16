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Posted 16 ноября, 03:44

Published 16 ноября, 03:44

Modified 16 ноября, 03:50

Updated 16 ноября, 03:50

В жутком ДТП на трассе Тюмень-Омск погибли два человека

Страшное ДТП на «трассе смерти»: погибли два человека, еще трое пострадали

16 ноября 2024, 03:44
Фото: УМВД России по Омской области.

В жутком ДТП на трассе Тюмень-Омск погибли два человека

Авария произошла в восьмом часу вечера.

Вечером в пятницу, 15 ноября, стало известно о смертельном ДТП на трассе Тюмень-Омск. На 602-м километре автодороги лоб в лоб столкнулись две легковушки.

Госавтоинспекторы установили, что 41-летний водитель Toyota выехал на встречку и врезался в автомобиль Haval, за рулем которого была 36-летняя женщина. На место сразу же прибыли сотрудники полиции, экстренные службы.

Из-за сильной аварии два человека погибли — 30-летняя пассажирка Toyota и 48-летняя пассажирка второй машины.

«Водитель автомобиля „Тойота“ с травмами головы и груди доставлен в больницу. Также госпитализированы пострадавшие водитель „Хавала“ и 10-летняя пассажирка „Тойоты“», — рассказали в ГИБДД.

Окончательно обстоятельства и причины аварии установят во время проверки.

Фото: УМВД России по Омской области

Добавим, что начальник отделения пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Омской области Наталья Бобылева предоставила Городу55 статистику аварий в зимний период. По ее словам, за декабрь 2023 года произошло 228 ДТП, в них 12 человек погибли, 298 получили травмы различной степени тяжести. В январе–феврале этого года случилось 373 аварии, погибли 17 человек, 476 — травмировались.

«Однако привязывать аварийность к сезонности не целесообразно. Бывают месяцы, когда число аварий еще выше. Например, в летний период многие едут на отдых, тогда погибших на дороге может быть значительно больше», — добавила Бобылева.
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