Страшное ДТП на «трассе смерти»: погибли два человека, еще трое пострадали

Posted 16 ноября, 03:44
Published 16 ноября, 03:44
Modified 16 ноября, 03:50
Updated 16 ноября, 03:50
Вечером в пятницу, 15 ноября, стало известно о смертельном ДТП на трассе Тюмень-Омск. На 602-м километре автодороги лоб в лоб столкнулись две легковушки.
Госавтоинспекторы установили, что 41-летний водитель Toyota выехал на встречку и врезался в автомобиль Haval, за рулем которого была 36-летняя женщина. На место сразу же прибыли сотрудники полиции, экстренные службы.
Из-за сильной аварии два человека погибли — 30-летняя пассажирка Toyota и 48-летняя пассажирка второй машины.
«Водитель автомобиля „Тойота“ с травмами головы и груди доставлен в больницу. Также госпитализированы пострадавшие водитель „Хавала“ и 10-летняя пассажирка „Тойоты“», — рассказали в ГИБДД.
Окончательно обстоятельства и причины аварии установят во время проверки.
Добавим, что начальник отделения пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Омской области Наталья Бобылева предоставила Городу55 статистику аварий в зимний период. По ее словам, за декабрь 2023 года произошло 228 ДТП, в них 12 человек погибли, 298 получили травмы различной степени тяжести. В январе–феврале этого года случилось 373 аварии, погибли 17 человек, 476 — травмировались.
«Однако привязывать аварийность к сезонности не целесообразно. Бывают месяцы, когда число аварий еще выше. Например, в летний период многие едут на отдых, тогда погибших на дороге может быть значительно больше», — добавила Бобылева.