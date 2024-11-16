Страшное ДТП на «трассе смерти»: погибли два человека, еще трое пострадали

Добавим, что начальник отделения пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Омской области Наталья Бобылева предоставила Городу55 статистику аварий в зимний период. По ее словам, за декабрь 2023 года произошло 228 ДТП, в них 12 человек погибли, 298 получили травмы различной степени тяжести. В январе–феврале этого года случилось 373 аварии, погибли 17 человек, 476 — травмировались.