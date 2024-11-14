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Posted 14 ноября, 11:09

Published 14 ноября, 11:09

Modified 14 ноября, 11:36

Updated 14 ноября, 11:36

Глава омского минсельхоза прокомментировал слухи о дефиците масла

Самые низкие в Сибири. Глава омского минсельхоза высказался о ценах на масло

14 ноября 2024, 11:09
Фото: Изображение Midjourney.

Глава омского минсельхоза прокомментировал слухи о дефиците масла

Николай Дрофа отметил, что цены на сливочное масло в регионе остаются самыми низкими в Сибири, а антимонопольная служба контролирует любые необоснованные повышения цен.

Сегодня, 14 ноября, в ходе прямого эфира на «12 канале» министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области Николай Дрофа ответил на вопросы, касающиеся цен на сливочное масло в регионе.

Министр отметил, что в последнее время активно обсуждается вопрос роста цен на этот продукт. Однако, по его словам, никаких серьезных проблем с обеспечением сливочным маслом в регионе нет. Омская область полностью обеспечена молочными продуктами и сырьем, включая сливочное масло. Более того, цены на этот продукт в регионе остаются самыми низкими по сравнению с другими регионами Сибири.

«У нас 800 с небольшим рублей стоит килограмм сливочного масла, тогда как в Новосибирске 1000 рублей, в Томске — 950», — отметил Николай Дрофа.

Дрофа подчеркнул, что иногда в обществе возникает ажиотаж, когда распространяется информация о возможном дефиците, и люди начинают массово закупать продукт. Подобные ситуации уже наблюдались с сахаром. Министр заверил, что жителям региона не стоит беспокоиться, так как обеспечение продуктами находится под контролем губернатора, а ценовая политика регулярно отслеживается.

Кроме того, федеральная антимонопольная служба осуществляет контроль за ценами на социально значимые продукты, включая хлеб и сливочное масло.

«Если цена поднимается необоснованно на определенный период, то антимонопольная служба уже занимается этими предприятиями для того, чтобы стабилизировать эти повышения», — комментирует министр.

Напомним, что ранее специалисты Россельхознадзора выявили значительные нарушения у трех компаний, занимающихся фасовкой сливочного масла.

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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Цены#Губернатор#Новости#Сибирь#Николай Дрофа#Минсельхоз#Сливочное масло
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