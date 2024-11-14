Самые низкие в Сибири. Глава омского минсельхоза высказался о ценах на масло

Министр отметил, что в последнее время активно обсуждается вопрос роста цен на этот продукт. Однако, по его словам, никаких серьезных проблем с обеспечением сливочным маслом в регионе нет. Омская область полностью обеспечена молочными продуктами и сырьем, включая сливочное масло. Более того, цены на этот продукт в регионе остаются самыми низкими по сравнению с другими регионами Сибири.