Самые низкие в Сибири. Глава омского минсельхоза высказался о ценах на масло

Posted 14 ноября, 11:09
Published 14 ноября, 11:09
Modified 14 ноября, 11:36
Updated 14 ноября, 11:36
Сегодня, 14 ноября, в ходе прямого эфира на «12 канале» министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области Николай Дрофа ответил на вопросы, касающиеся цен на сливочное масло в регионе.
Министр отметил, что в последнее время активно обсуждается вопрос роста цен на этот продукт. Однако, по его словам, никаких серьезных проблем с обеспечением сливочным маслом в регионе нет. Омская область полностью обеспечена молочными продуктами и сырьем, включая сливочное масло. Более того, цены на этот продукт в регионе остаются самыми низкими по сравнению с другими регионами Сибири.
«У нас 800 с небольшим рублей стоит килограмм сливочного масла, тогда как в Новосибирске 1000 рублей, в Томске — 950», — отметил Николай Дрофа.
Дрофа подчеркнул, что иногда в обществе возникает ажиотаж, когда распространяется информация о возможном дефиците, и люди начинают массово закупать продукт. Подобные ситуации уже наблюдались с сахаром. Министр заверил, что жителям региона не стоит беспокоиться, так как обеспечение продуктами находится под контролем губернатора, а ценовая политика регулярно отслеживается.
Кроме того, федеральная антимонопольная служба осуществляет контроль за ценами на социально значимые продукты, включая хлеб и сливочное масло.
«Если цена поднимается необоснованно на определенный период, то антимонопольная служба уже занимается этими предприятиями для того, чтобы стабилизировать эти повышения», — комментирует министр.
Напомним, что ранее специалисты Россельхознадзора выявили значительные нарушения у трех компаний, занимающихся фасовкой сливочного масла.