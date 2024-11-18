В Омске большегруз опрокинул на проезжую часть бетонные плиты

Posted 18 ноября, 13:34
Published 18 ноября, 13:34
Modified 18 ноября, 13:34
Updated 18 ноября, 13:34
Сегодня в районе поворота с Красноярского тракта по улице 22-Северная с большегруза упали бетонные плиты. Стройматериал обрушился прямо на проезжую часть, заблокировав одну из полос.
По предварительным данным, никто не пострадал, пишут «Вести Омск».
Напомним, что в недавней аварии на трассе в Любинском районе погиб омский предприниматель Дмитрий Мельников. Он был соучредителем компании «Чистый город» и фирмы «Веселые колобки». Прощание с мужчиной состоится 20 ноября.