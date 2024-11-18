gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 ноября, 13:34

Published 18 ноября, 13:34

Modified 18 ноября, 13:34

Updated 18 ноября, 13:34

В Омске большегруз опрокинул на проезжую часть бетонные плиты

В Омске большегруз опрокинул на проезжую часть бетонные плиты

18 ноября 2024, 13:34
Фото: 1MI.
Участок дороги пришлось временно перекрыть, у счастью, обошлось без пострадавших.

Сегодня в районе поворота с Красноярского тракта по улице 22-Северная с большегруза упали бетонные плиты. Стройматериал обрушился прямо на проезжую часть, заблокировав одну из полос.

По предварительным данным, никто не пострадал, пишут «Вести Омск».

Напомним, что в недавней аварии на трассе в Любинском районе погиб омский предприниматель Дмитрий Мельников. Он был соучредителем компании «Чистый город» и фирмы «Веселые колобки». Прощание с мужчиной состоится 20 ноября.

Переходил пути прямо перед локомотивом: в Омской области грузовой поезд сбил человека
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#ДТП#Омск#Омская область#Новости#Большегруз#Дорожное движение#Большегрузы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика