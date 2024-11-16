Переходил пути прямо перед локомотивом: в Омской области грузовой поезд сбил человека

Posted 16 ноября, 08:30
Published 16 ноября, 08:30
Modified 16 ноября, 08:32
Updated 16 ноября, 08:32
Вчера вечером на железнодорожных путях в районе станции «Входная» произошло ДТП. Сообщение об этом поступило в дежурную часть омского ЛУ МВД.
Транспортные полицейские выяснили обстоятельства аварии. Установлено, что 55-летний нетрезвый местный житель решил перейти дорогу прямо перед составом грузового поезда. Увидев на путях человека, машинист начал сигналить и экстренно затормозил, но столкновения избежать не получилось.
В результате мужчина получил различные травмы и попал в больницу, рассказали в пресс-службе транспортной полиции Сибири. Вся информация о случившемся направилась в Восточное межрегиональное СУ на транспорте СКР, которое проведет проверку по факту аварии.
Напомним, что в начале месяца омичка погибла под колесами автомобиля, когда переходила проезжую часть по проспекту Карла Маркса.