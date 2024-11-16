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Posted 16 ноября, 08:30

Published 16 ноября, 08:30

Modified 16 ноября, 08:32

Updated 16 ноября, 08:32

Переходил пути прямо перед локомотивом: в Омской области грузовой поезд сбил человека

Переходил пути прямо перед локомотивом: в Омской области грузовой поезд сбил человека

16 ноября 2024, 08:30
Фото: 1MI.
Во время перехода через пути 55-летний мужчина был пьяным, после столкновения его доставили в больницу.

Вчера вечером на железнодорожных путях в районе станции «Входная» произошло ДТП. Сообщение об этом поступило в дежурную часть омского ЛУ МВД.

Транспортные полицейские выяснили обстоятельства аварии. Установлено, что 55-летний нетрезвый местный житель решил перейти дорогу прямо перед составом грузового поезда. Увидев на путях человека, машинист начал сигналить и экстренно затормозил, но столкновения избежать не получилось.

В результате мужчина получил различные травмы и попал в больницу, рассказали в пресс-службе транспортной полиции Сибири. Вся информация о случившемся направилась в Восточное межрегиональное СУ на транспорте СКР, которое проведет проверку по факту аварии.

Напомним, что в начале месяца омичка погибла под колесами автомобиля, когда переходила проезжую часть по проспекту Карла Маркса.

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#Анастасия Баянова#ДТП#Омск#Омская область#Поезд#Новости#Поезда#Транспортная полиция#Грузовой поезд#Сбил поезд#Сбил
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