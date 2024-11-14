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Posted 14 ноября, 07:07

Published 14 ноября, 07:07

Modified 14 ноября, 07:09

Updated 14 ноября, 07:09

Вместе с потеплением на Омск обрушатся мощные снегопады

Вместе с потеплением на Омск обрушатся мощные снегопады

14 ноября 2024, 07:07
Фото: 1MI.
Рассказываем о погоде на следующей неделе.

После недолгого похолодания в Омскую область придет потепление. А вместе с ним и снегопады.

По данным сервиса Ventusky, до конца этой недели температура воздуха будет в пределах -1… -4 градусов. Также с пятницы, 15 ноября, на регион обрушатся осадки. Снег перестанет выпадать только к началу следующей недели. С 18 по 20 ноября столбик термометра будет в пределах 0 градусов, а после этого начнет опускаться. С 21 по 24 ноября днем прогнозируют -3… -7 градусов.

Фото: Ventusky

Кроме того, по предварительному прогнозу, со следующего вторника каждый день будут осадки, в виде снега и мокрого снега.

После морозов до -20 в Омск придет мощное потепление до плюсовой температуры
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#Ольга Скворцова#Общество#Погода#Омск#Потепление#Температура#Осадки#Прогноз#Снегопады
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