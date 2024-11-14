Вместе с потеплением на Омск обрушатся мощные снегопады

Posted 14 ноября, 07:07
Published 14 ноября, 07:07
Modified 14 ноября, 07:09
Updated 14 ноября, 07:09
После недолгого похолодания в Омскую область придет потепление. А вместе с ним и снегопады.
По данным сервиса Ventusky, до конца этой недели температура воздуха будет в пределах -1… -4 градусов. Также с пятницы, 15 ноября, на регион обрушатся осадки. Снег перестанет выпадать только к началу следующей недели. С 18 по 20 ноября столбик термометра будет в пределах 0 градусов, а после этого начнет опускаться. С 21 по 24 ноября днем прогнозируют -3… -7 градусов.
Кроме того, по предварительному прогнозу, со следующего вторника каждый день будут осадки, в виде снега и мокрого снега.