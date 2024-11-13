После морозов до -20 в Омск придет мощное потепление до плюсовой температуры

Однако уже с пятницы, по прогнозу синоптиков, в регионе резко потеплеет. Днем 15 ноября столбик термометра окажется на отметке всего -2 градусов, такая же погода будет и на выходных. В начале следующей неделе прогнозируют +1 градус, температура сохранится до среды, 20 ноября.