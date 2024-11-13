После морозов до -20 в Омск придет мощное потепление до плюсовой температуры

Posted 13 ноября, 03:17
Published 13 ноября, 03:17
Modified 13 ноября, 03:19
Updated 13 ноября, 03:19
По данным сервиса Ventusky, 13 и 14 ноября в Омской области сильно похолодает. Днем в эти дни температура воздуха опустится до -8… -17 градусов (а местами по региону и до -22), ночью — тоже стоит ожидать 20-градусные морозы.
Однако уже с пятницы, по прогнозу синоптиков, в регионе резко потеплеет. Днем 15 ноября столбик термометра окажется на отметке всего -2 градусов, такая же погода будет и на выходных. В начале следующей неделе прогнозируют +1 градус, температура сохранится до среды, 20 ноября.
Вместе с потеплением омичей ждут снегопады. А это значит, что в городе снова будут большие пробки и, вероятно, немало аварий. Автомобилистов просят быть внимательнее на дорогах.