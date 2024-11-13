МТС второй год подряд стал лидером цифровой безопасности для абонентов

Posted 13 ноября, 08:30
Published 13 ноября, 08:30
Modified 13 ноября, 15:17
Updated 13 ноября, 15:17
Стали известны лидеры цифровой безопасности, из назвали аналитики компании J'son Partners Consulting, взяв за основу данные ежегодного исследования крупнейших российских экосистем и операторов связи.
У компании МТС по итогам сравнения функциональности и полноты решений цифровой защиты пользователей первое место в рейтинге. Также в пятерке оказались Билайн, Мегафон, Яндекс и t2. А участниками исследования стали решения по безопасности от Сбера, Т-банка и VK.
У российских цифровых компаний сейчас есть много специализированных сервисов для борьбы с телефонными мошенниками и утечками данных. Так, компания МТС для защиты абонентов предлагает функции «Безопасный звонок», «Уведомление об утечке данных». Последняя опция запущена также у Сбера и t2. С помощью нее доступно отслеживание данных абонентов при утечке в сеть.
«Мы предпринимаем большие усилия для защиты абонентов от спама и постоянно расширяем функционал сервисов цифровой защиты. Например, только за прошедшее лето МТС в Омской области с помощью собственных антиспам-решений заблокировала более девяти миллионов звонков, что в 2 раза больше, чем годом ранее. С каждым годом эта цифра растет, поэтому мы внедряем решения, которые помогают абонентам сэкономить время, которое они могли бы потратить впустую, отвечая на спам-звонки», — отмечает директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.
Добавим, что, по данным февральского опроса ВЦИОМ, 67% жителей России за последние полгода-год имели дело с телефонными и цифровыми мошенниками. Поэтому сервисы цифровой защиты и имеют высокий спрос у пользователей и разработчиков.