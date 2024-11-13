МТС второй год подряд стал лидером цифровой безопасности для абонентов

У российских цифровых компаний сейчас есть много специализированных сервисов для борьбы с телефонными мошенниками и утечками данных. Так, компания МТС для защиты абонентов предлагает функции «Безопасный звонок», «Уведомление об утечке данных». Последняя опция запущена также у Сбера и t2. С помощью нее доступно отслеживание данных абонентов при утечке в сеть.